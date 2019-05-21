FETÖ iddiasıyla işten atılan polisin YİM davası ertelendi

FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla polislikten atılan M.A.Ö’ın ara emri talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) yaptığı başvuru dün ileri bir tarihe ertelendi.

YİM Yargıcı Beril Çağdal’ın huzurunda görülen dünkü ara emri duruşmasında, Başsavcı Yardımcı Muavini İlter Koyuncuoğlu, davanın evraklarını tedarik etmek için süre talep etti. Dava görüşülmek üzere 30 Mayıs’a ertelendi M.A.Ö, kararın hukuka aykırı olduğunu savunup, ara emri talep etmişti. Mahkeme, tek taraflı ara emri verilmesi yerine, davalıların da görüşü alınmak üzere istidanın davalılara tebliğine emir vermişti.