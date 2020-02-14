Feministival Mağusa’daydı

Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından bu yıl beşincisini düzenlenen Feministival 13 Şubat Perşembe günü Makamer İşbirliğiyle MGA (Mağusa Gelişim Akademisi)’da “Marie Curie” adlı film gösterimini gerçekleştirdi.

Geniş katılımla gerçekleşen gösterim, “Bilimde, sanatta, sporda kadın” temalı filmlerin bilim dalını işledi. Sırada çocukları için feministival var.

Biletsiz ve ücretsiz gerçekleştirilecek Feministivalin önümüzdeki programı şöyle:

15 Şubat Cumartesi Baraka Kültür Merkezi saat:15.00 Film: Next Gen. (çocuk filmi).

17 Şubat Pazartesi GÜKAD (Omorfo) saat:19.00 Film: Frida.

18 Şubat Salı AKM – Lefkoşa saat: 19.00 Belgesel: Mendil.

Belgesel Ekibi ve Leyla Kıralp ile Söyleşi.