"Eyleme değil, evlenmeye gittiler"
Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Yasemin Can ile Gürtan Toygar hayatlarını birleştirdi, düğüne "eyleme değil, evlenmeye gidiyoruz" pankartıyla traktörlerle gitti.
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Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Yasemin Can ile Gürtan Toygar hayatlarını birleştirdi, düğüne "eyleme değil, evlenmeye gidiyoruz" pankartıyla traktörlerle gitti.
Üretici eylemlerine atıfta bulunan gençlerin düğün konvoyu da süslenen traktörlerden oluştu.
The Elysium Park'da dün gerçeklesen düğündeki renkli görüntüler, büyük ilgi topladı.
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Etiketler : düğün, Çiftçiler Birliği, Gürtan Toygar , sosyal medya
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