Etkinliğin geliri 18 Yaş Üzeri Yaşam Evi Projesi'ne bağışlandı

Girne St. Hilarion Rotary Kulübü organizasyonu ve Engelsiz Yaşam Evi Platformu’nun katkılarıyla Uluslararası Kişisel Gelişim Uzmanı Kıbrıslı Bülent Gardiyanoğlu, 6 Eylül 2019 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi 4. Salonu'nda “Kendini Ertelemekten Vazgeç” isimli seminerini gerçekleştirdi.

Girne St. Hilarion Rotary Kulübü’nün yeni döneminde, “Rotary Connects The World” teması altında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirme ve toplumda pozitif farkındalık yaratmak hedefleri doğrultusunda Bülent Gardiyanoğlu ve Engelsiz Yaşam Evi Platformu işbirliği ile gerçekleşen seminere 300 kişiye yakın bir izleyicinin katıldığı ve etkinlik sonrası Bülent Gardiyanoğlu’nun kitapları satışa sunuldu.

Gardiyanoğlu okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzalayıp sohbet etti. Etkililikten elde edilen 10.000TL olarak tüm gelir 18 Yaş Üzeri Yaşam Evi Projesi'ne katkı olarak bağışlandı.

Girne St. Hilarion Rotary Kulübü 2019-20 dönem başkanı Bedia Kale, Girne St. Hilarion Rotary Kulübü’nün bu yılki hedefleri arasında toplumda pozitif farkındalık yaratmak olduğunu belirterek yıl içerisinde bu tarz seminer ve atölye çalışmalarının (workshop) yapılacağını belirtti.

Kale, ayrıca etkinliğin gerçekleşmesinde katkıda bulunan tüm üyelerine, Engelsiz Yaşam Evi Platformu’na, Platformun Başkanlığını yürüten Güliz Kaner’e, konferans salonunu ücretsiz temin eden Yakın Doğu Üniversitesi olmak üzere tüm sponsorlara teşekkür etti.

KKTC’de yaşayanların bağışta bulunabilecekleri hesap bilgileri;

Banka: Creditwest Bank Merkez Şube - Hesap Adı: Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği - Hesap No: 100 349 318 -

Uban no : CT41136094150000000100349318

Türkiye’de yaşayanların bağışta bulunabilecekleri hesap bilgilieri ise;

BANKA: T. VAKIFLAR BANKASI

ŞUBE: Vosto Bölümü Ankara

IBAN: TR290001500158007300986981

HESAP ADI : CREDITWEST BANK LTD. LEFKOŞA

- ÖDEME AÇIKLAMA: Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği / 100 349 318 Hesap No / Bağış