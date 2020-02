Fiyatlardaki yükselişten dert yanan bölge kasapları ise geçtiğimiz haftalarda ete gelen 10 TL’lik zammın ardından yeni bir zammın kapı ardında olduğunu ifade etti.

Kuzu pirzolanın kilosu Güzelyurt ve İskele bölgesinde 80 TL’den başlarken, Mağusa ve Lefkoşa’da 85 TL’den, Girne’de ise 90 TL’den başlıyor. Girne ve İskele’de 60 TL’den başlayan dana kıymanın kilosu ise Lefkoşa’da 65, 75 TL arası oynarken, Güzelyurt’ta 70, Mağusa’da ise 75 TL.

İLÇELERDEKİ KASAPLAR FİYATLARDAN DERTLİ…

Yalçın Kasap- Girne: “Değişken fiyatlara devlet el atmalı”

Durdu Özdeğirmenci- Işıklar Butik Kasap: “Kira veriyoruz gibi bahanelerin ardına sığınıyorlar”

Gence Et Pazarı-Güzelyurt: “Yeni bir zam daha yapmamız gerek ama yapamıyoruz”

Mehmet Güder Kasap Ltd.-Mağusa: “Fiyatlar daha da yükselecek”

Kemal Sanlı-Kemal Et Pazarı- İskele: “Genç, çoluk çocuk sahibi insanlar artık et yiyemiyor”