Fiyatlardaki yükselişten dert yanan bölge kasapları ise geçtiğimiz haftalarda ete gelen 10 TL’lik zammın ardından yeni bir zammın kapı ardında olduğunu ifade etti.

Kuzu pirzolanın kilosu Güzelyurt ve İskele bölgesinde 80 TL’den başlarken, Mağusa ve Lefkoşa’da 85 TL’den, Girne’de ise 90 TL’den başlıyor. Girne ve İskele’de 60 TL’den başlayan dana kıymanın kilosu ise Lefkoşa’da 65, 75 TL arası oynarken, Güzelyurt’ta 70, Mağusa’da ise 75 TL.

İLÇELERDEKİ KASAPLAR FİYATLARDAN DERTLİ… Yalçın Kasap- Girne: “Değişken fiyatlara devlet el atmalı”

Durdu Özdeğirmenci- Işıklar Butik Kasap: “Kira veriyoruz gibi bahanelerin ardına sığınıyorlar”

Gence Et Pazarı-Güzelyurt: “Yeni bir zam daha yapmamız gerek ama yapamıyoruz”

Mehmet Güder Kasap Ltd.-Mağusa: “Fiyatlar daha da yükselecek”

Kemal Sanlı-Kemal Et Pazarı- İskele: “Genç, çoluk çocuk sahibi insanlar artık et yiyemiyor”

Fehime ALASYA

Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Mağusa bölgesindeki et fiyatlarını araştıran YENİDÜZEN, kasap reyonlarındaki fiyat istikrarsızlığı bir kez daha ortaya koydu.

Kimi ilçede 80 TL’den başlayan kuzu pirzolanın kilosu kimi yerde 100 TL’den başlıyor, dana kıymanın kilosu ise 60 TL’den başlayıp 75 TL’ye yükseliyor.

Mevsimin sevilen ürünü olan pastırmanın kilosu ise 60 TL’den başlayarak 75 TL’ye çıkıyor.

Hatırlanacağı üzere, “Etin kilosu: 90 TL’den, 129 TL’ye” başlıklı haberde, geçtiğimiz haftalarda özellikle market bünyesindeki kasap reyonlarından derlenen fiyatlar, etin kilosunun 90 TL’den başlayıp 129 TL’ye çıktığını ortaya koymuştu.

İlçeden ilçeye değişen et fiyatları bölgeli kasapların reyonlarındaki analizde ortaya çıktı. Kuzu pirzolanın kilosu Güzelyurt ve İskele bölgesinde 80 TL’den başlarken, Mağusa ve Lefkoşa’da 85 TL’den, Girne’de ise 90 TL’den başlıyor.

Evlerde çok sık tüketilen dana kıyma da kuzu eti gibi değişken fiyatlara sahip. Girne ve İskele’de 60 TL’den başlayan dana kıymanın kilosu, Lefkoşa’da 65, 75 TL arası oynarken, Güzelyurt’ta 70, Mağusa’da ise 75 TL’ye reyonlarda yer alıyor.

Benzer oranda pastırmanın kilosunda da bu farklara rastlamak mümkün. Buna göre; Girne’de 60 TL olan pastırmanın kilosu Lefkoşa, Güzelyurt ve İskele’de 70, Mağusa’da ise 75 TL.

Ağıldan sofraya ete zam

Günlerdir dillerden düşmeyen kırmızı et fiyatlarına geçtiğimiz hafta bir kalemde 10 TL’lik zam geldi. Kuzeyde 75 TL’den başlayan kuzu pirzola fiyatları 85 TL’ye reyonlarda yer aldı, dana kıymanın ise kilosunun 55 TL’den 65 TL’ye çıktı… Kasap reyonlarındaki ortalama fiyatlar olan bu rakamlar ise aynı zaman diliminde çeşitli market reyonlarında 90 TL’den başlayıp 129 TL’ye dek çıktı.

‘Canlı hayvana yapılan zam’ gerekçesiyle kırmızı et fiyatlarının yükseldiğini belirtilirken, buna da hayvan azlığının neden olduğu ifade edildi. YENİDÜZEN’in konuştuğu kasaplar ise yeni bir zammın daha kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Kasaplar da rahatsız…

Ortadaki fiyat farklarından ve özellikle fiyatların yüksek oluşundan rahatsız olan bölgeli kasaplar ise YENİDÜZEN’e içini döktü. Canlı hayvan azlığı nedeniyle bunun yaşandığını işaret eden kasaplar, devletin buna bir an önce el uzatması gerektiğini ifade etti.

Yakın geçmişte canlı hayvana yapılan zam gerekçesiyle kırmız ete 10 TL’lik zam geldiğini anımsatan kasaplar, yeni zammın kapı ardında olduğunu belirterek, “Müşteri kaybetmemek için zararına çalışıyoruz” dedi.

Akbıçak: “Canlı hayvan fiyatlarında artış oldu, zam kaçınılmazdı”

Genelde kasap reyonlarındaki piyasada kuzu fiyatlarının 75 TL’den 85 TL’ye çekildiğini ifade eden Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, dana kıymanın ise kilosunun 55 TL’den 65 TL’ye çıktığını belirtmişti. Bunu canlı kuzunun fiyatının yükselmesine bağlayan Akbıçak, “Kuzu pirzola 75 TL idi 85’e çıktı.” diyen Akbıçak, bunu canlı hayvan fiyatlarında olan artışa’ bağladı. Akbıçak, “Canlı hayvan fiyatlarında artış oldu. 32 TL’ye aldığımız kuzu 40 TL’ye yükseldi. Bu zam kaçınılmazdı. Ağıldan sofraya zam oldu. Bunu daha önce de söylemiştim, hayvan azlığından dolayı talep karşılanmıyor ve fiyatlar sürekli yükseliyor. Canlı kuzunun kilosunu 25 TL’ye satın alırken 32 TL oldu. 16 TL’ye aldığımız canlı dana 17 TL oldu.” demişti.

İLÇELERDEKİ KASAPLAR FİYATLARDAN DERTLİ:

“Yeni bir zam daha yapmamız gerek ama yapamıyoruz”

Yalçın Kasap- Girne: “Değişken fiyatlara devlet el atmalı”

“Üretim biz yapıyoruz diye piyasanın çok altında veriyoruz. Normalde piyasada 100 TL’den başlar, 150 TL’ye dek çıkar. Özellikle marketlerde daha da pahalı. Bölgeden bölgeye de çok değişken fiyatlara devlet el atmalı. Herkes istediği fiyatı belirliyor, bu çok yanlış.”

Durdu Özdeğirmenci- Işıklar Butik Kasap: “Kira veriyoruz gibi bahanelerin ardına sığınıyorlar”

“Marketlerde pirzola 120 TL’den başlıyor. 119,90 TL deniliyor… Kasaplarda daha uygun bulmak mümkün oluyor. Bölgeden bölgeye değişen bu fiyatlara el atmalı. Kasaplarda fiyatlar genelde aynıdır ama marketler çok uçurum farkla çalışıyor. Kasaplarda 1-2 TL farklı ama marketlerde 40 TL’ye kadar fark çıkıyor. Kira veriyoruz gibi bahanelerin ardına sığınıyorlar ama bu yine de haksızlıktır.”

Gence Et Pazarı-Güzelyurt: “Yeni bir zam daha yapmamız gerek ama yapamıyoruz”

“Fiyatlarımız 80 TL’den başlıyor ama fiyatları yükseltmeyi düşünüyoruz. Artık her hafta fiyat arttırmaya utanıyoruz. Elimizden geldiğince müşteri kaybetmemek için fedakarlık yapıyoruz.

Bizim diğer bölgelere göre fiyatlarımız daha uygundur. Marketlerde olan kasaplar çok daha yüksektir. Onların daha farklı giderleri de var. Kasaplar her bölgede daha uygundur ama marketlerdeki farklar çok fazla. Bu değişken fiyatlar piyasadaki hayvan eksikliğinden kaynaklanıyor. Piyasada canlı hayvan bulmak zor, bulduklarımız da pahalı, kira, elektrik derken giderlerimiz de fazla, bu işten çok karımız yok, hatta 80 TL ile zarardayız bile. Yeni bir zam daha yapmamız gerek ama yapamıyoruz.”

Mehmet Güder Kasap Ltd.-Mağusa: “Fiyatlar daha da yükselecek”

“Şu anda zaten canlı hayvan fiyatları yüksektir, ben canlı hayvanları yeni yıldan önce uygun fiyata aldığım için kasabımdaki fiyatlar uygundur. Bu sayede müşterilerimi koruyorum. Ama yeni mal aldığımda bu fiyatlar mecbur 95 TL’yi bulacak. Mağusa’da da fiyatlar değişken. Bendeki fiyatlardan çok yüksek olanlar da var. Köşe bucak kasaplarda ise biraz daha düşük olabiliyor. Serbest piyasa ekonomisi var. Bu fiyatları hayvancılar belirliyor, bazı şirketler az hayvan olmasını fırsat biliyor. Hava şartları, yılın iyi gelmesi canlı hayvan satışını düşürüyor. Piyasa o yüzden bozuldu, fiyatlar çok yükseldi, daha da yükselecek.”

Kemal Sanlı-Kemal Et Pazarı- İskele: “Genç, çoluk çocuk sahibi insanlar artık et yiyemiyor”

“Canlı kuzular çok pahalı, buna bir çare bulunmalı. Bölgeden bölgeye değişen fiyatlar, kırsal kesim, şehir, müşterinin alım gücüne göre değişiyor. Şehir merkezlerinde müşteri potansiyeli farkı var, nüfus değişik, çok çeşitli. Ama bizim köyde her gün bildiğimiz insanlar, bunları korumaya çalışıyoruz.

Zam yapmadan idare etmeye çalışıyoruz belki bu gidişat değişir. Her şey hükümete düşüyor ama halkı düşünen yok. Asgari ücrete çalışanlar bu eti nasıl yiyecek düşünen yok. Asgari ücrete çalışan, genç, çoluk çocuk sahibi insanlar artık et yiyemiyor.”