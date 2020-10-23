Ersin Tatar, resmen Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mecliste ant içerek resmen göreve başladı.

Meclis’teki ant içme törenine TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ile Derviş Eroğlu da katıldı. Ant içmenin ardından 101 pare top atışı yapıldı.

Geçtiğimiz pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nde ant içerek görevine başladı.

Ant içme töreninde; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başsavcı Sarper Altıncık, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, Ombudsman Emine Dizdarlı, Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar, eşi Sibel Tatar ve kızları da hazır bulundu.

Ant içme töreni için Meclise gelen Tatar’ı Meclis kapısında Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay karşıladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın askeri kıtayı selamlamasının ardından Meclis Başkanı Uluçay ile Şeref salonunda bir süre görüştüler.

Ardından saat 15.00’te Meclis Genel Kurulu, ant içme töreni için Teberrüken Uluçay başkanlığında olağanüstü toplandı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın andı okumasını Genel Kurul’da bulunanlar ayakta dinledi. Andın okunmasının ardından Genel Kurul salonunda İstiklal Marşı okundu, bu arada 101 pare top atışı yapıldı ve Meclis Bahçesindeki bayrağa CB forsu asıldı.

Ardından Meclis oturumu kapandı. Meclis Genel Kurulu bir sonraki birleşimini 26 Ekim Pazartesi günü yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra saat 15.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’na, saat 16.00’da Dr. Fazıl Küçük Anıt Kabri’ne, saat 16.30’da Rauf Raif Denktaş Anıt Kabri’ne çelenk sunacak.

Tatar, saat 17.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda görevini 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devralacak.

TDP yemin törenine katılmadı

Toplumcu Demokrasi Partisi, seçime ilişkin müdahaleleri kabullenmelerinin ve saygı duymalarının mümkün olmadığı gerekçesi ile Meclis'te düzenlenen yemin törenine katılmadığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

"Son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde özellikle demokrasimizin işleyişi ile ilgili yaşananlar maalesef hangi görüşte olursa olsun toplumumuzun büyük bir kesiminde çok ciddi bir huzursuzluk yaratmıştır. Halkın karar alma iradesini farklı yöntemlerle etkilemeye çalışan girişimler aylarca gizliden, ama son haftalarda herkesin gözü önünde yaşanmıştır.

Gerek Türkiye’den gelen milletvekilleri gerekse de Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri tarafından, toplumun farklı kesim ve kurumlarına yönelik hem ödül, hem ceza baskısıyla ciddi bir kitlenin karar alma süreçleri manipüle edilmiştir.

Bu müdahaleleri kabullenmemiz, içselleştirmemiz ve saygı duymamız mümkün değildir. Bu topraklarda yaşayan ve geleceğini bu topraklarda gören tüm insanlarımızla aynı kaderi paylaşıyoruz ve paylaşacağız. Kendi özgün değerlerimizi koruyarak, sosyal ve ekonomik gelişimimizi sağlayabilmek için kendi kendimizi yönetmeyi başarmak zorundayız.

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı ve hukuki sonuç haline gelen sandık sonucu bir gerçeklik olarak önümüzde dursa dahi; tarafsızlığını yitirerek seçime müdahil olanları, bu uğurda yaptıklarını ve yapılanlara sesiz kalanları veya işbirlikçisi haline gelenleri kabul etmemiz, bunu içselleştirme ve sessiz kalmamız mümkün değildir.

Tüm bu yaşananlar doğrultusunda, seçim sürecinde tarafsız olması ve Kıbrıs Türk demokrasisine saygı duyması gerekirken, tam aksine Kıbrıs Türk demokrasisine darbe vuranların himayesinde düzenlenecek yemin törenine katılmamız mümkün değildir. TDP olarak Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenecek yemin törenine Partimiz milletvekilleri nezdinde katılmayacağımızı değerli halkımıza saygıyla duyururuz."