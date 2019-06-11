Erhürman: “Siyasi eşitlik ve adil paylaşım barışın olmazsa olmazı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Fatih gemisine yönelik sürecin gerginlik artırmaktan başka sonuç üretmediğini belirtti.

Erhürman şu açıklamayı yaptı:

Fatih Gemisi personeli ile ilgili tutuklama kararı gerginliği artırmaktan başka hiçbir sonuç doğurmaz. Birlikte kazanma ve adil bir biçimde paylaşma örneği olabilecek, çözüm yönünde motivasyon yaratabilecek bir konunun gerginlik vesilesi haline getirilmesi yolunda yeni bir adım. Siyasi eşitlik ve adil paylaşımın barışın olmazsa olmazları olduğu bir an önce fark edilmeli.