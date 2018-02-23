“Ercan devletten çalıyor”

Ercan’ın yapım ve işletme ortağı Terminal Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Alp, Maliye’den bir kaynak, ilgili işletmenin Ercan Havaalanı 2017 Özelleştirme Geliri olarak Maliye’ye 73 milyon 849 bin 17 TL ödeme yaptığını açıkladı. İlgili kaynak, “Vergi Dairesi müfettişleri, bu ödeme de dahil gerekli denetim için Ercan’da araştırmalarını sürdürüyor” dedi.



Kıbrıslı Türklerin dünyaya açılan penceresi Ercan Havaalanı, işletme yapısı ve özelleştirme süreciyle gündemden düşmüyor. Ercan işletmesinin “kağıt üzerinde” yüzde 20 ortağı olarak görünen Terminal Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Alp Delimollaoğlu, “Ercan’dan hem devlet ve Kıbrıs Türk halkı, hem de biz kaybediyoruz. Ercan da hem bizi hem devleti çalıyorlar” dedi.

“Ortağı olduğumuz havaalanına giremiyoruz” şeklinde konuşan Mehmet Alp, ciddi bir iddiayı da gündeme taşıdı: “Yolcu sayısı ortada, geçen sene şartname gereği devlete ödenmesi gereken rakam en az 170 milyon TL’dir, Kıbrıs Türk halkı önemli bir geliri yitirmiştir.”

Maliye Bakanlığı’ndan bir kaynak ise Ercan Havaalanı’ndaki ilgili işletmenin 2017 Özelleştirme Geliri olarak Maliye’ye 73 milyon 849 bin 17 TL ödeme yaptığını açıkladı. Maliye yetkilisi, “Vergi Dairesi müfettişleri, bu ödeme de dahil gerekli denetim için Ercan’da araştırmalarını sürdürüyor” bilgisini verdi.

Terminal Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Alp Delimollaoğlu, YENİDÜZEN Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı’yla görüştü, iddia ve görüşlerini paylaştı.

“Ercan’ın işletme sürecinde havaalanı konusunda ehliyet sahibi ortak olarak devre dışı bırakıldık. T&T Havalimanı İşletmeciliği isimli şirketin kuruluşu yasal değildir. Şirketler mukayyitliğinden bize Bakan Sunat Atun’un talimatıyla hareket edildiği bilgisi verildi. İki ayrı davamız var.”

“40’a yakın havaalanı yaptık”



Ercan Havaalanı işletmesinin “dönemin siyasi iktidarının da göz yumması” nedeniyle tek bir kişiye geçtiğini belirten Terminal Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Alp, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ercan’ın işletme sürecinde havaalanı konusunda ehliyet sahibi ortak olarak devre dışı bırakıldık. T&T Havalimanı İşletmeciliği isimli şirketin kuruluşu yasal değildir. Şirketler mukayyitliğinden konuştuğumuz kişiler de bu iddiamızı desteklemiş ancak dönemin Bakanı Sunat Atun’un talimatıyla hareket ettikleri bilgisini vermiştir. Hem Ekonomi hem de Ulaştırma Bakanlığı’na iki ayrı dava dosyamız vardır. Davalarımızı bir türlü duruşma aşamasına gelemiyor. Ercan Havaalanı’nda yaşananların tarafsız bir müfettiş tarafından incelenmesini istiyoruz.”

“İhale şartnamesi çiğneniyor. Devlet gelir kaybediyor. Kıbrıs Türk halkı milyonlarca lira kaybediyor. Bu kaynağa bu ülkenin ihtiyacı var. Ercan’daki sigorta Terminal Yapı’dır, çünkü, devlet kazandıkça biz de % 20 ortaklık payımızı alacağız, oysa şimdi sadece tek bir şirket kazanıyor, devlet de kaybediyor.”

Terminal Yapı olarak Türkiye’de ve farklı ülkelerde 40’a yakın havalimanı inşaat ettiklerini belirten Mehmet Alp şunları söyledi:

“Devlet bu havaalanını ehliyetimiz ve pek çok hava limanı referansımız nedeniyle bize emanet etti. Ancak şartname çiğnenerek, sürecin dışına itildik. Finansör ortak olarak aldığımız Taşyapı, Ercan Havaalanı’nı adeta bizden çaldı. Bugün, Ercan üzerinden Kıbrıs Türk halkının hak ettiği ciddi bir kaynak çalınıyor. İhale şartnamesi çiğneniyor. Devlet gelir kaybediyor. Kıbrıs Türk halkı milyonlarca lira kaybediyor. Bu kaynağa bu ülkenin ihtiyacı var. Ercan’daki sigorta Terminal Yapı’dır, çünkü, devlet kazandıkça biz de % 20 ortaklık payımızı alacağız, oysa şimdi sadece tek bir şirket kazanıyor, devlet de kaybediyor.”



“Ercan’daki tüm hisseleri alabiliriz”



İş bitirici ve ehliyet sahibi ortak olmaları nedeniyle, sözleşme gereğince hisselerini satamadıklarını da anımsatan Mehmet Alp, “O nedenle, gerekirse Ercan’ın tüm hisselerini de almaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum” dedi.

Ercan’ın yapım ve işletme ortağı Terminal Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Alp şunları söyledi:

“İhale şartnamesi çiğneniyor. Devlet gelir kaybediyor. Kıbrıs Türk halkı yüz milyonlarca lira kaybediyor. Buna ihtiyaç yok mu? KKTC için Ercan’daki sigorta Terminal Yapı’dır, çünkü, devlet kazandıkça biz de % 20 ortaklık payımızı alacağız, oysa şimdi sadece tek bir şirket kazanıyor, devlet de kaybediyor.”



Talebiniz nedir?



Terminal Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Alp, “Talebiniz nedir, ortak olarak ne istiyorsunuz, niye şimdi konuşuyorsunuz?” sorumuza şu yanıtı verdi.

““İhale şartnamesinde yer aldığı gibi yapımcı ve işletmeci ortak görevimizin teslim edilmesini istiyoruz. Meseleyi hukuk yoluyla çözüme kavuşturmak amacıyla ilk günden itibaren girişim yaptık. Ancak dava sürecimiz bir türlü ilerlemedi. Tahsin Ertuğruloğlu’ndan Hasan Taçoy’a, Ersan Saner’den Kemal Dürüst’e farklı Ulaştırma Bakanları ile diyalog denedik, olmadı. Hepimizi derinden üzen söylemler ya da tavırlarla yüzleştik. Yeni hükümet hukukun üstünlüğü yönünde bir anlayışla göreve geldiğini açıklamıştır. Tek isteğimiz hukukun üstünlüğü, adalet ve ihale şartnamesine uygun hareket edilmesidir. Ercan Hava Limanı işletmesine ortağız ve mağduruz. Biz inanıyoruz ve iddia ediyoruz ki, Kıbrıs Türk halkı ve devleti de mağdurdur. Öylesine bir algı oluşturuldu ki, sanki biz iş bitirici ve ehliyet sahibi ortak olarak sadece belgemizi verdik. Biz belge satmıyoruz, ehil olduğumuz bir işi yapıyoruz, bunu yapmak istiyoruz. Bakanlar Kurulu’ndan 27 Şubat 2017’de alınan özel iznin iptalini istiyoruz. Ayrıca, bu izin sürecinde Hukuk Dairesi önce olumsuz, hemen ardından olumlu görüş vermiş, böyle bir tuhaflık yaşanmıştır. İhale şartnamesine uygun hareket edilmesini istiyoruz.”

“Yolcu sayısı ortada, 2017’de en az 82 milyon Euro ciro olması gerekiyor. Sözleşmeye göre bunun % 47.8’i devlete ödenmeliydi. Bizim hesabımızla Katma Değer Vergisi ile birlikte devletin kaybı en az 170 milyon TL’dir. Hem devlet, hem de ortak olarak biz kaybediyoruz.”

“Ehliyet bizim inşaat başkasının”

Ercan’da şu an süren inşaatla ilgili de kaygıları olduğunu belirten Mehmet Alp, “Ehliyet bizim ancak inşaat başkasınındır, ihaleye şartnamesine göre bu doğru değildir. Ercan Havaalanı, KKTC ve bölge için stratejik bir yerdir. Bir havaalanı işletmesinde bu süreçlerin yaşanması kabul edilebilir değildir” dedi.

Terminal Yapı Yönetim Kurulu Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özelleştirme sürecinde hedef projenin 4 senede tamamlanmasıydı, 2013’ten bugüne 4 kez temel atıldı. Yeni terminal, 17 uçaklık yeni bir pist, apron, dünyanın en ileri güvenlik ve bilgisayar sistemleri şu anda hizmete girmiş olmalıydı. Bu hedef gerçekleşmedi. Bir diğer hedef, devletin yıllık cironun % 47.8’inden pay alması yönündeydi. İddia ediyoruz ki devlet bu payı da alamıyor. Yolcu sayısı ortada, 2017’de en az 82 milyon Euro ciro olması gerekiyor. Sözleşmeye göre bunun % 47.8’i devlete ödenmeliydi. Bizim hesabımızla Katma Değer Vergisi ile birlikte devletin kaybı en az 170 milyon TL’dir. Yani özelleştirme ile ortaya konan hedeflere ulaşılmamıştır. Hem devlet, hem de ortak olarak biz kaybediyoruz. Devletten çalınması, ortak olarak bizden de çalınmasıdır.”



Bir ‘özelleştirme’ sancısı: Ercan

Ercan Havalimanı’nın işletme hakkının devredilmesi için açılan ihaleyi 27 Eylül 2012’de yüzde 47.80 ciro paylaşım oranı veren “Taşyapı İnşaat Taahüd Sanayi ve Ticaret A.Ş. Terminal Yapı ve Tic. Ltd. Şti” kazanmıştı. Ercan işletmesi için Türkiye’den iki firma, % 70 hisseyle Taşyapı ve % 20 hisseyle Terminal Yapı ayrıca Kıbrıs’tan da % 10 hisseyle Kaner’ler ortaklık yapmıştı.

Ercan Havaalanı İşletmecisi, Taşyapı Grup Direktörü Emrullah Turanlı ile eski Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu arasında ciddi “rüşvet” iddiaları dile getirilmiş, ayrıca, UBP-DP Hükümeti tarafından geçtiğimiz yıl Ercan sözleşmesinin “4 yıl uzatılması” yönünde de karar verilmişti. Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Meclis’teki ciddi tartışmalar arasında sözleşmenin uzatıldığını duyurmuştu. Dönemin Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruluoğlu karara itiraz ederek, kendisinin yer almadığı bir Bakanlar Kurulu toplantısında bu sonucun üretildiğini belirtmiş, ““Ercan’da hiçbir anlamda sağlıklı denetim yok. Ne mali denetim, ne de inşaatı denetim. İlgili şirket istediği rakamları ciro olarak gösteriyor” demişti.

Ercan’ın işletme ortaklarından Terminal Yapı; 31.05.2016 ve 16.06.2017 tarihlerinde Ercan Havaalanı’na müfettiş atanması yönünde Bakanlar Kurulu’na talepte bulunmuştu. Habertürk’ün havacılık konusunda deneyimli yazarı Güntay Şimşek, Ercan Havalimanı’ndan 4 yılda 338 Milyon Euro kâr elde edildiğini iddiasını ortaya koymuştu.

