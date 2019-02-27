Sosyal ve Ekonomik Konsey’in XXX. toplantısı, 2019-2021 Orta Vadeli Program Taslağı konulu toplantısının açılışında konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, toplantıda ülkenin geleceği ve yarınının konuşulup şekillendirileceğini söyleyerek, yatırım ve istihdam önceliklerinin tespit edilmesi gerektiğini kaydetti.

Gençlerin kendi ülkelerinde yatırım ve istihdam olanağı bulmasının öncelikli hedef olması gerektiğine işaret eden Özyiğit, Vizyon 2030 ile eğitimde yeni bir strateji çalışması yaptıklarını söyledi.

Özyiğit, Vizyon 2030 hedefi doğrultusunda toplumsal mutabakat için uğraştıklarını, anlık adımlar değil kalıcı hamleler yapılması gerektiği bilinciyle çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Okullardaki öğrenci sayıları ile ilgili bilgi veren Özyiğit, meslek liselerini yaygınlaştırma ve bu liseden mezun olanların istihdam sağlamanın öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

“SINIFTA KALANLAR ÇIRAKLIK EĞİTİMLERİNE YÖNLENDİRİLECEK”

Herkesi üniversite mezunu yapma hedefinin doğru olmadığını, orta okulda sınıfta kalmanın yeniden geleceğini, iki defa sınıfta kalan çocukların çıraklık eğitimlerine yönlendirileceğini söyleyen Özyiğit, kolejler konusunda da açılım yapılacağını kaydetti.

Yüksek öğrenimde uluslararası öğrenci sayısını artırma, yerel denetimi sağlamanın hedefleri arasında yer aldığına işaret eden Özyiğit, ihtiyaç fazlası alanlara burs verilmeyeceğini, uluslararası kuruluşlara akredite konusuna önem veridiklerini söyledi.

“EN ÖNEMLİ HEDEF TAM GÜN EĞİTİM”

Özyiğit, eğitimde en önemli hedeflerinin tam gün eğitim olduğuna işaret ederek, bu konunun stratejik planın olmazsa olmazları arasında bulunduğunu, bu konuda okul öncesi ve özel eğitimde adım atma hazırlığı içinde olduklarını kaydetti.