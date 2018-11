En fazla 4 KAT

Ayşe GÜLER

Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele’de imar planı yürürlüğe girene kadar, çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesini hedefleyen emirname, 3 bölgeye de kat sınırlamaları getiriyor.

Tartışma ve yaşanan gerginlik nedeniyle bilgilendirme toplantısı yarıda kalan emirname taslak çalışmasının 1 yıl süreyi kapsaması planlanıyor.

Emirname ile sahil şeridi ve köy içlerinde 2 kat, diğer alanlarda ise en fazla 4 katlı binaların inşa edilebileceği ön görülüyor.



Taslak çalışmada bölgeler 4’e ayrılarak “kahverengi”, “sarı”, “kırmızı” ve “mavi” olarak adlandırılarak, detaylar haritalara yansıtılıyor.

Mağusa Suriçi, Mağusa Organize Sanayi Bölgesi, Mağusa Küçük Sanayi Bölgesi, İskele Küçük Esnaf Sanayi Sitesi, Yeniboğaziçi Küçük Esnaf Sanayi Bölgesi’nde inşa edilecek binaların iki katı aşmaması öngörülüyor.

İskele’de “Mavi Bölge” içerisindeki otel binalarında 3 kat sınırlamasına gidileceği taslak çalışmada yer alıyor.

Yine Mağusa’da yer alan ve “Kırmızı Bölge”de diye adlandırılan, ancak detay verilmeyen bölgelerdeki binaların kat sayısının 4’ü geçemeyeceği ifade ediliyor.

Orman alanları içerisine en fazla 1 katlı binaların yapılabileceği, İskele’deki tarımsal gelişme alanlarında ise 2 kattan fazla bina inşa edilemeyeceği taslakta bulunuyor.

Henüz yürürlüğe girmeyen taslak çalışma ile ilgili 30 Kasım’a kadar Şehir Planlama Dairesi’ne görüşler iletilebilecek.

EMİRNAME TASLAĞINDAN Köy içi alanlarda; bina kat sayısı ikiyi, yükseklik ise 7.60 metreyi aşmayacak.

Mağusa Suriçi, Mağusa Organize Sanayi Bölgesi’nde iki kat sınırı uygulanacak, bina toplam yüksekliği 8.20 metreyi geçmeyecek.

İskele Küçük Esnaf Sanayi Sitesi’nde bina kat sayısı 2’yi geçmeyecek.

İskele’de “Mavi Bölge” içerisindeki otel binalarında 3 kat sınırlamasına gidilecek.

“Kahverengi Bölge”de yer alan Mağusa Küçük Sanayi Bölgesi’nde de iki kat sınırlaması olacak.

Yine Mağusa’da yer alan “Kırmızı Bölge”de binalar kat sayısı 4’ü geçmeyecek.

Yeniboğaziçi Küçük Esnaf Sanayi Bölgesinde ise 2 kat sınırı uygulanacak.

Orman alanları içerisine bina kat sayısı 1’i aşamayacak.

İskele’de tarımsal gelişme alanlarında en fazla 2 kat bina yapılabilecek.

MADDE MADDE ÇALIŞMA…

Sahil şeridi…

Taslak çalışmaya göre; sahil şeridi içerisinde kalan açılmış arsalarda tek konut şeklinde 2 katlı binalar yapılabilecek, bu binaların kat yüksekliği 7.60 metreyi aşmayacak.

Emirname’nin yürürlüğe girmesinden önce alınan izinlere uygun olarak yapılan tüm binalara mevcutlar dışında ilave yapılamayacak.

Mağusa Suriçi’ne en fazla 2 kat…

Mağusa Suriçi bölgesinde bina kat sayısı ikiyi, bina toplam yüksekliği 8.20 metreyi aşmayacak.

Köyiçi ve Mağusa Suriçi içerisine yapılabilecek toplumsal hizmet ve kamu kullanımına yönelik gelişmelerde yapılaşma kural ve koşulları, gelişmenin kullanım türüne ve bağlı bulunduğu bölgenin karakterine uygun olarak Planlama Onayı aşamasında belirlenecek.

‘Sarı Bölge’ içerisinde yer alan Mağusa Organize Sanayi Bölgesi’nde en fazla iki katlı bina yapılabilecek, bina toplam yüksekliği 8.20 metreyi geçmeyecek.

İskele’de otel binalarına 3 kat sınırı…

İskele’de ‘Mavi Bölge’ içerisindeki otel binalarında 3 kat sınırlamasına gidilecek, bina toplam yüksekliği ise 11 metreden yukarı olmayacak.

Aynı zamanda; İskele Küçük Esnaf Sanayi Sitesi’nde yapılacak binalarda ise 2 kat sınırı getirilecek, bina toplam yüksekliği 8.20 metreyi geçmeyecek.

Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele’de imar planı yürürlüğe girene kadar, çarpık yapılaşmanın önüne geçerek, her 3 bölge için kat sınırlaması öngören emirname taslak çalışması yayınlandı.

Mağusa Küçük Sanayi’de iki kat...

‘Kahverengi Bölge’de yer alan Mağusa Küçük Sanayi Bölgesi’nde de iki kat sınırlaması olacak.

Diğer tüm arazi kullanımı amaçlı binalarda kat sayısı 3’ü aşmayacak.

Yine Mağusa’da yer alacak ‘Kırmızı Bölgede’ binalar kat sayısı 4’ü, toplam yüksekliği 13.70 metreyi aşmaması koşulu ile yapılabilecek.

Öte yandan Yeniboğaziçi Küçük Esnaf Sanayi Bölgesinde ise 2 kat sınırı uygulanacak.

Otoparklar…

Bu Emirname amaçları ve kapsamı bakımından Ön İmar Sınırı içerisindeki bölgelerde ve 27’inci madde kapsamında yapılacak gelişmelerde, aşağıdaki fıkrada belirtilen kural ve koşullarla, farklı arazi kullanım türleri için belirlenen otopark yeri ayrılacak.

Bu kapsamda, 140 metre kareye kadar her konut için; 1 otopark, 140 ila 280metre kare arası kadar her konut için; 2 otopark, 280 metre kare üzerindeki her konut için ise 3 otopark yapılması gerekecek.

Orman alanlarına 1 kat sınırı

Yapılan çalışmada; orman alanlarında Orman Dairesi tarafından belirlenen esaslar ve usullere aykırı olarak ağaç kesilemeyeceği belirtildi.

Orman alanları içerisinde orman amenajman planlarına ve Orman Dairesi’nin belirleyeceği esaslara uygun olarak yapı ve inşaat yapılabileceği, bina kat sayısının 1’i aşamayacağı ifade edildi.

1 yıl süreyi kapsayacak emirnamenin taslak çalışmasında; sahil şeritlerine ve köy içlerine 2 kat sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bununla birlikte en fazla 4 katlı binanın yapılabileceği de taslak çalışmada yer alıyor.

İskele’de tarımsal gelişme alanı: 2 kat sınırı

İskele’de tarımsal gelişme alanlarında kalan ve emirnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce izin alınmış bir projeye uygun olarak açılmış veya açılacak arsalar üzerindeki binalara 2 kat sınırı uygulanacak.

BAYBARS: HEDEF, ÇARPIK YAPILAŞMAYI ÖNLEMEK… YENİDÜZEN’e çalışma ile ilgili bilgi veren İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars, çalışmanın yalnızca kat sınırlamasını kapsamadığını, 2019 sonu hayata geçmesi planlanan imar planı öncesinde bölgedeki çarpık yapılaşmayı önlemeyi hedeflediğini söyledi.

ÇALIŞMA NEYİ KAPSIYOR?

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars:

“Çarpık yapılaşmayı önlemeyi hedefliyoruz”

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars, çalışmanın yalnızca kat sınırlamasını kapsamadığını, 2019 sonu hayata geçmesi planlanan imar planı öncesinde bölgedeki çarpık yapılaşmayı önlemeyi hedeflediğini söyledi.

Baybars, şu anda imar planı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Emirname ile ülkeyi yürütme durumumuz yok. Geçmişte, emirnameler amacı dışında kullanıldığı için ön yargı var. Ama ilk defa belki de biz, emirnameyi yasanın amacına uygun olarak kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

Emirnamenin taslağının oluşturulduğunu, çalışmayı halkın katılımına açtıklarını söyleyen Baybars, gelen görüşlere göre gerekli revizyonu yapma konusunda sıkıntı olmadığını aktardı.

Baybars, toplantıda yaşanan gerginliğe de değinerek, “Bu gerginliği bekliyorduk. İnsanlarda ön yargı vardı, emirnamelerin çıkması ekonomiyi mi etkileyecek şeklinde…” dedi.

Bir sektörün ya da yatırımın önünü kesmek amacında olmadıklarını ifade eden Baybars, planlı büyüme ve sürdürebilir kalkınmayı hedeflediklerini kaydetti.

Baybars, bu nedenle de geçici emirnamenin şart olduğunu yineleyerek, “Emirnameyi beğenmeyen, tartışmayı yaratan kesimlerin görüşlerini dinlemeye hazırız. Onların da rahatsız olmayacağı, ekonomik büyümeyi ve yatırımları yapmaya engellemeyecek gerekli çalışmaya hazırız. Ortak aklın ürünü olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan:

“İskele Boğazı’na 2, Mağusa içindeki bölgeler için ise 2 ila 4 kat sınırlaması”

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, emirname çalışması ile çarpık yapılaşmanın frenlenmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Yiğitcan, taslak çalışma ile daha önce yapı açısına bağlı değişkenlik gösterebilen kat sayılarının İskele Boğazı için 2, Mağusa içindeki bölgeler için ise 2 ila 4 sınırlaması şeklinde düzenlendiğini aktardı.

Köy gelişme alanlarındaki yapılara da 2 kat sınırı getirilmesinin planlandığını söyleyen Yiğitcan, çalışmada orman alanlarının nasıl kullanılacağına yönelik bilgilerin yer aldığını kaydetti.

Yiğitcan, aynı zamanda sulak alanların koruma altına alınmasının planlandığını belirtti.

30 Kasım’a kadar ilgili kesimlerin görüş ve önerilerini Şehir Planlama Dairesi’ne iletebileceğini ifade eden Yiğitcan, “Bu bir taslak çalışmadır. İlgili kesimlerle görüşeceğiz, bize iletilen görüş ve önerileri, aynı zamanda endişeleri de dikkate alacağız” şeklinde konuştu.

İLGİLİ KESİMLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Şehir Planlama Odası Başkanı Merter Refikoğlu:

“Bazı iş insanlarının toplantıyı engellemeye çalıştı”

Şehir Planlama Odası Başkanı Merter Refikoğlu, sağlıklı imar planları için emirnamelerin hayata geçmesinin önemli olduğunu, bu nedenle yapılan çalışmayı desteklediğini kaydetti.

Refikoğlu, 1 yıl süre ile geçerli olacak çalışma ile kat sayılarının sınırlandırıldığını, imara açık bölgelerin daraltıldığını ifade etti.

Önceki gün gerçekleşen ve gergin anların yaşandığı toplantıya vatandaşların katılımının az olduğunu belirten Refikoğlu, bu karşın iş insanları ve müteahhitlerin ilgi gösterdiğini kaydetti.

Refikoğlu, 1 yıllığına geçerli olacak yeni düzenleme ile hem kat sayılarının hem de imara açık bölgelerin sınırlandırıldığını söyledi.

Bazı iş insanlarının toplantıyı engellemeye çalıştığını da ifade eden Refikoğlu, “Emirnameye karşı olanların ortak noktası; imar planı ve emirname istememeleri, hiçbir arazinin imara kapalı olmamasıydı… Bu kabul edilemez” dedi.

Refikoğlu, bütün kentler imar planı ile yönetildiğini sözlerine ekledi.

BÖLGE VEKİLLERİ NE DEDİ?

HP İskele Milletvekili Mesut Genç:

“Doğanın tahribatını önlemek adına emirnameler elzem”

HP İskele Milletvekili Mesut Genç, doğanın tahribatını önlemek adına emirnamelerin elzem olduğunu söyledi, bu yapılırken de bölgedeki yatırımların önüne geçilmemesi gerektiğini kaydetti.

Genç, emirname çalışması yapılırken, bakanlığın beleidye başkanları ile görüştüğünü ifade etti.

Önceki günkü toplantının ‘kamuoyu yoklaması’ olduğunu dile getiren Genç, vatandaşlardan gelen geri dönüşe göre çalışmanın yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Genç, “Emirnamede öncelik vatandaşın görüşüdür… Ülke genelinde öncelik imar planıdır. O da söz konusu bölgeler için 2019 yılında hayata geçecek” dedi.



TDP Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli:

“Emirname ile çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesi gerekiyor”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, bölgede plansız programsız gelişme olduğunu, emirname ile çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Bölge halkı ve belediye başkanlarının da görüşleri alınarak, emirname çıkarılmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Angolemli, bu bağlamda imara ilişkin düzenlemelerin denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Angolemli, “Böyle bırakılırsa geriye dönülemez çarpık yapılaşma olacak” diyerek, çalışmaların henüz tamamlanmadığını aktardı.

UBP İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu,

“Toplantı amacına ulaşamadı”

UBP İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, önceki gün gerçekleşen toplantının amacına ulaşamadığını söyledi.

“Toplantıda profesyonellik yoktu. Orada bulunan vatandaşları bilgilendirebilecek ortam yoktu” diyen Çavuşoğlu, toplantıya katılan memurların yalnızca metin okuyarak, vatandaşlardan katkı istediğini ifade etti.

Çavuşoğlu, ilgili bakanlığın da bilgilendirme toplantısına hazır olmadığını belirterek, yeterli görsel materyallerin ortaya konmadığını, herhangi bir haritanın da beyan edilmediğini dile getirdi.

Toplantı devam ederken salonu terk ettiğini de kaydeden Çavuşoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Toplantı sürerken, bir iş adamının haklı sebeplerle ortaya koyduğu eleştirilere maksadını aşan ve orada bulunan siyasileri, bakanı da hiçe sayan cevap verildi. Bu nedenle salonu terk ettim”