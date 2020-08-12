Elektrik tellerini koparıp, direği kırdı

Lefkoşa’da Rüstemağa Sokak üzerinde, Müslüm Baykurt (E-42), yönetimindeki TNC 474 plakalı tır araç ile toprak alandaki park yerine dönüşe geçtiği sırada tırın dorsesinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik telleri koptu ve tellerin bağlı olduğu bir elektrik direği ise kırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 15.00 sıralarında, kopan elektrik direği Akrep Motors isimli araba galerisi içerisinde park halinde bulunan bir van aracın üzerine düşmesi sonucu aracın sağ arka camı kırılmış ve kaportası hasar gördü.

Kopan elektrik telleri yine aynı galeride park halinde bulunan bir minübüs araç üzerine düşerek kaportanın hasar görmesine sebep olurken, kopan elektrik telleri Bülent Yücener’e ait ikametgâhın balkon kısmına da düşerek balkon üzerinde bulunan kiremitler kırılmış ve tavanda bulunan suntalar yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.