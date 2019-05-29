"Dünya Çocuk Günü"nde iki toplumlu etkinlik

“Lefkoşalılar” – Toplumlar Arası Belediye Koordinasyon Grubu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla etkinlik düzenliyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Constantinos Yorgacis himayelerinde ve UNFICYP katkıları ile düzenlenecek etkinlik, 1 Haziran Cumartesi 16.30 ile 19.30 saatleri arasında Çetinkaya Taksim Sahasında yer alacak.

Spor, sanat, koro, orkestra, dans, atölye çalışmaları, geleneksel çocuk oyunları, canlı müzik ve kareokenin düzenleneceği etkinlik için ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde bugün basın toplantısı düzenlendi.

Lefkoşa Türk ve Rum Belediyelerinin yetkililerinin katıldığı basın toplantısında etkinliklerin Türkçe açıklamasını Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyesi Safiye Özaltıner okudu.

“Lefkoşalılar” adı altında Toplumlar Arası Belediye Koordinasyon Grubu olarak, temel ilgi alanlarının birinin de; “adada yaşayan tüm çocukların refahı” olduğunu belirten Özaltıner, şöyle devam etti:

“Kentimizde yaşayan tüm çocuklar için dostça bir ortamın diyalog ve eylemlerle yaratılabileceğine inanıyoruz.İnanıyoruz ki çocuklar, barışçıl geleceğimizin mimarlarıdır ve Uluslararası Dünya Çocuklar Günü’nü ortak kutlanması, adamızda dayanışmaya da katkı koyacaktır. Bu konuya dikkat çekmek için ise, tüm çocukların renk, dil, köken, cinsiyet, fiziksel ayrım gözetmeksizin birlikte eğlenebilecekleri bir Uluslararası Çocuk Günü etkinliği düzenleyerek, bu günü birlikte kutlamanın önemli olduğuna inanıyoruz.”

Özaltıner, çocukların sadece barışçıl bir adanın gelecekteki koruyucuları değil, günümüzün de önemli bireyleri olduğunu kabul ederek, bunu önemsediklerini belirtti.

Tüm çocukların gönüllerince çocukluklarını yaşayabilecekleri ve tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir kent yaratmanın da en önemli sorumluluklarından biri olduğuna vurgu yapan Özaltıner, şunları kaydetti:

“Dünyanın bir çok yerinde çocukların hala en fazla acı çeken bireyler olmasına tanıklık etmek ise bizler için üzüntü ve utanç vericidir. Bugün üzülerek söylemek zorundayız ki, insanlığın çocuklar ve çocuk haklarına ilişkin gidilecek daha çok yolu vardır. Çocuk hakları sadece yasalar, tüzükler, haklar, hazırlayarak ve bu ilkeleri yazarak kayda geçirmek ile değil, çocukların gerçek ihtiyaçlarını anlayarak ve esasen gündelik yaşantımızda yaşam bulmaları ve uygulanmalarını sağlayarak anlam bulacaktır.

Lefkoşalı’lar olarak bizler, kökenleri, konuştukları dil, fiziksel engellilik, inanç ve / veya renginden bağımsız olarak tüm çocukları kucaklayan bir şehir hayal ediyoruz.

Tüm bu düşünceler ışığında Sayın Mehmet Harmancı ve Sayın Constantinos Yorgacis’in himayelerinde ve UNFICYP’ın katkıları ile tüm çocukları 1 Haziran Cumartesi günü saat 16.30 ile 19.30 arasındaki etkinliğimize davet ediyor, keyifli bir gün geçirmelerini diliyoruz.”