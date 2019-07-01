Dikmen'e düşen parça kaldırıldı

YENİDÜZEN HABER MERKEZİ

Taşkent’te patlamaya neden olan s 200 füzesinin Yeni Dikmen’e düşen parçası güvenlik güçlerince kaldırıldı.

Söz konusu parça Taşkent’e götürüldü.

Evinin avlusunda füze parçası bulunan Yukarı Dikmen sakini Hakan Yüceyim, gece saat 0.30 sıralarında bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.

Evi sarsan patlamanın etkisiyle sokağa fırladıklarında söz konusu parçayı bulduklarını kaydeden Yüceyim, güvenlik güçlerinin talebi üzerine saat 04.00 sıralarında evlerini boşalttıklarını belirtti.

Yüceyim, parça bahçesinden alındıktan sonra evine dönebileceğinin söylendiğini kaydetti.

Taşkent yakınlarında patlayan bir füzenin parçaları Taşkent, Dikmen ve Görneç’te belirlenmişti.

09.05: Dikmen’de bekleme devam ediyor. 4 ev boşaltıldı. Bomba imha uzmanı ve polis askerden gelecek bilgiye göre hareket edecek. Ev sahiplerine evlerine girişe izni verilmiyor, zehir uyarısı var

05.45: Taşkent'in ardından Dikmen'de de Hakan Yüceyim’e ait evin bahçesine düşen parça nedeniyle polis güvenlik önlemi aldı, 4 ev tedbir amacıyla boşaltmaya başladı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, metal parçayı tam olarak tanımlayamadı, aktif olup olmadığıyla ilgili henüz net bir bilgi edemedi. Türkiye’den de bomba uzmanlarının geleceği öğrenildi.

Değer Akansel: Gürültüyle evler sallandı

Dikmen’de parçanın bulunduğu ve yakınlarındaki evler polis tarafından boşaltılırken, görgü tanığı Değer Akınsel, YENİDÜZEN’e konuştu, bir gürültüyle evlerin sallandığını söyledi, “Dışarıya çıktık, cihazı gördük”dedi. Akınsel şöyle konuştu: Ayaktaydım, televizyon izliyordum. Bir gürültüyle evler sallandı. Dışarı çıktık ışıkları yaktık. Bu cihazı gördük. Bir sallantı oldu. Sesi önce duyduk, düştüğü anda gürültü geldi, bir hava akımı oldu.