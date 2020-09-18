Dikkatsiz sürücü markete girdi
Girne'de akşam üzeri dikkatsiz sürücünün neden olduğu kazada araç cadde üzerindeki markete girdi.
A+A-
Girne'de akşam üzeri dikkatsiz sürücünün neden olduğu kazada araç cadde üzerindeki markete girdi. Kaza sonucunda markette maddi hasar olurken, yaralanan olmaması hayret ettirdi.
Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 17.00 sıralarında Girne'de Ecevit Cadddesi üzeinde 42 yaşındaki Medine Telkas yönetimindeki MJ 975 plakalı araç ile dikkatsizce güney istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak Bimar isimli marketin kapısına çarparak durdu.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, markette önemli bir maddi hasar meydana geldi.
Bu haber toplam 176 defa okunmuştur
Etiketler : Kaza
Önceki ve Sonraki Haberler