"Devlet haraç alıyor, kabul etmiyorum"

Eski milletvekili Ergün Vehbi "hız tespit kameralarının cezalarının usulsüz" olduğunu öne sürdü, aleyhine tamamlanan davları kabul etmedi, istinafa gitti. Ergün Vehbi'nin Girne Kaza Mahkemesi'nde gıyabında 98 dava tamamlandı. Tüm bu davalardan toplam 20 bin 700 TL para cezası ödemesine mahkum edildi.

Devrim DEMİR

Girne Ceza Mahkemesi’nde 2018 yılında sabit radar cezasını ödemeyerek bin TL para cezası alan Eski Milletvekili deneyimli siyasetçi Ergün Vehbi, kararı istinaf etti.

Yargıtay Ceza Mahkemesi’nde dün görüşülen ilk duruşma 20 Kasım tarihine ertelendi.

Eski Milletvekili Ergün Vehbi’nin aleyhinde 19 Haziran 2018 tarihinde Girne Kaza Mahkemesi’nde gıyabında 98 radar ceza dosyası karara bağlandı ve 20 bin 700 TL para cezasına mahkum edildi.

Vehbi, hazır bulunmadığı mahkemede 98 ayrı radar davasından toplam 20 bin 700 TL para cezasına çarptırıldı.

Gıyabında verilen para cezasını mazbata gelince öğrendiğini ifade eden Vehbi, uygulamanın yasal olmadığını savundu.

Vehbi’nin kaza mahkemesinde görüşülecek 19 benzer davası daha olduğu öğrenildi.

Dünkü davada ne oldu?

Yargıtay Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davada sağlık sorunları nedeniyle heyet huzurunda hazır olamayan Vehbi adına avukatı Ünsal Çağda hazır bulundu.

Ergün Vehbi ise bir alt katta ailesi ile dava sonucunu bekledi.

Bertan Özerdağ başkanlığında, Peri Hakkı ve Beril Çağdal’dan oluşan Yargıtay Ceza Mahkemesi heyeti, davayı dinlemek üzere 20 Kasım tarihine erteledi.

Tekerlekli sandalye ile geldi

Eski Milletvekili Ergün Vehbi, Yargıtay Ceza Mahkemesi'nde görüşülecek olan davası için dün sabah eşi ve oğlu ile mahkemede hazır bekledi. Sağlık sorunu olan 78 yaşındaki Vehbi’nin mahkemeye tekerlekli sandalye ile geldiği gözlemlenirken, davanın görüşüleceği salonun ikinci katta olması ciddi sıkıntılar yarattı.

Başkan Bertan Özerdağ, Ergün Vehbi’nin sağlık koşullarına da dikkati çekerek ikinci kata çıkamayacağı için davanın ilgili günde bir alt katta görüşülmesinin uygun olacağını ifade etti.

Ergün Vehbi, hız kameralarının kurulumu ve alınan kararların Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesi ile 14 Mayıs tarihinde aleyhine çıkan mahkeme kararını istinafa taşıdı.

Mahkeme, ödenmiş bir cezanın dava sürecinde ne kadar etkili olabileceğinin değerlendirmesi için istinaf eden tarafın değerlendirme yapması gerektiği hususuna vardı.

Vehbi: “Devlet haraç alıyor”

YENİDÜZEN’e konuşan Ergün Vehbi, mahkemenin polisin şahadetini dikkate aldığını söyledi.

Vehbi, 78 yaşında olduğunu, bugüne kadar sicilinde tek bir olumsuzluk olmadığını kaydetti.

Yaşadıklarına isyan eden Ergün Vehbi sözlerine şöyle devam etti:

“Ben mahkemeye çıktım, polisin bir günde bana 40 ayrı radar cezası getirdiğini kabul etmediğimi söyledim. Mahkeme, polise sorduğu zaman polis bunu kabul etmedi ve bırakıp gittiğini iddia ederek inkâr etti. Polisin bana tebliğ ettiği 40 ayrı radar cezasında imzası var, mahkeme polise inandı. Halka yazılan bu cezalar haraçtır, devlet de haraç alıyor. Halktan temin edilen bu paralar bütçe dışı ve anayasaya aykırıdır.”

Radar cezaları günlük gelmedi iddiası

Eski Milletvekili Ergün Vehbi, radar cezalarının günü gününe gelmediğini, biriktirilip kendisine öyle tebliğ edildiğini ifade etti.

Vehbi, “78 yaşımdayım. Bu yaşıma kadar evime polis gelmedi, şimdi iki günde bir evime polis geliyor. Polis bu kadar mı boş? Hırsızı, dolandırıcısı, tecavüzcüsü var bunlarla uğraşsın. Mahkemede bu radar cezalarıyla, kurulumu ile ilgili anayasaya aykırılık iddiamız olacaktır” dedi.

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