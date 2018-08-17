Derinya & Aplıç Başvuru yok, gözler yeni ihalede

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ta barış sürecine katkı koyacak, Derinya ve Aplıç geçiş noktasının açılmasına yönelik çalışmalarla ilgili ikinci kez yeniden çıkılan ihaleye başvuru yapılmadı.

Merkezi İhale Komisyonu, başvuru süresi 15 Ağustos’ta sona eren ihaleye hiçbir firmanın katılmaması nedeniyle ihaleyi kapattı.

Yasal prosedüre göre; ilk etapta ‘açık’ usul, sonrasında da ‘özel davet’ usulü ile teklif kabul edilen ihale, Başbakanlık’ın talebi üzerine yeniden açılabilecek.

Açık usulle bir kez daha ihaleye çıkılması halinde ise duyurunun 21 iş günü askıda kalması gerekecek.

Böylelikle hem Aplıç hem de Derinya’nın açılması için belirlenen ‘yaz sonu’ hedefi de sarkmış olacak.

MİK BAŞKANI TALAYKURT: BÜTÜN YAPI İŞLERİNE TEKLİF YOK… Süreçle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halil Talaykurt, yalnızca Derinya ve Aplıç ihalesine değil, son 10 gündür devlet ihalelere katılımın olmadığını söyledi, “Bütün yapı işlerine teklif gelmiyor.” dedi.

Başbakan, müteahhitlerle görüştü…

Süreçle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halil Talaykurt, yalnızca Derinya ve Aplıç ihalesine değil, son 10 gündür devlet ihalelere katılımın olmadığını söyledi.

Başvuru süresi dün sona eren 3 ayrı ihaleye de herhangi bir müteahhit firmanın katılmadığını belirten Talaykurt, “Bütün yapı işlerine teklif gelmiyor.” dedi.

Öte yandan Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise müteahhit firmalarının ihale için belirlenen bedeli yeterli bulmadıklarını, bu nedenle de ihaleye katılmadıklarını söyledi.

Gürcafer, geçiş noktalarındaki ihalelerde fiyat güncellemesi yapılması için Başbakan Tufan Erhürman ile görüştüklerini, bu konuda fikir birliğine vardıklarını aktardı.

ŞİMDİ NE OLACAK? Yasal prosedüre göre; ilk etapta ‘açık’ usul, sonrasında da ‘özel davet’ usulü ile teklif kabul edilen ihale, Başbakanlık’ın talebi üzerine yeniden açılabilecek.

Açık usulle bir kez daha ihaleye çıkılması halinde ise duyurunun 21 iş günü askıda kalması gerekecek.

18 Temmuz’da da başvuru olmamıştı…

Hatırlanacağı üzere daha önce de Merkezi İhale Komisyonu tarafından hem Derinya hem de Aplıç’taki düzenlemeler ve otopark yapımı için ihale açılmış, son başvuru tarihi 18 Temmuz olan ihaleye hiçbir firma başvurmamıştı.

Yaşanan gelişme üzerine MİK, yeniden ihaleye çıkmış, ihalenin kapanış tarihini de 15 Ağustos olarak belirlemişti.

Dağlı’dan tepki…

Mağusa İnisiyatifi’nden Dr. Okan Dağlı, ihaleye katılım olmamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dr. Dağlı, “Derinya ve Aplıç geçiş noktaları için açılan ve 15 Ağustos itibarıyla sonlanan "fake" ihalelere doğallığıyla yine başvuran olmadı... Herkes dağılabilir. Teşekkürler CTP-HP-TDP-DP hükümeti, teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanı.” dedi.

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halil Talaykurt:

Bütün yapı işlerine teklif gelmiyor

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halil Talaykurt, yalnızca Derinya ve Aplıç ihalesine değil, son 10 gündür devlet ihalelere katılımın olmadığını söyledi.

Başvuru süresi dün sona eren 3 ayrı ihaleye de herhangi bir müteahhit firmanın katılmadığını belirten Talaykurt, “Bütün yapı işlerine teklif gelmiyor.” dedi.

Şimdi ne olacak?

Talaykurt, İhale bedeli yaklaşık 2 milyon TL olan Derinya ve Aplıç geçiş noktası ihalenin teklif olmaması nedeniyle kapatıldığını ifade etti.

Bundan sonraki süreçle ilgili de bilgi veren Talaykurt, Başbakanlık’ın istemesi halinde ihalenin yeniden açılabileceğini, bu kez açık usulle yapılacağı için de duyurunun 21 iş günü askıda kalması gerektiğini dile getirdi.

Talaykurt, ihalenin ilk etapta açık usulle yapılan ihalenin, sonrasında da teklif gelmemesi üzerine pazarlık yani özel davet usulü ile gerçekleştiğini kaydetti, proje bedelinin ise Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından belirlendiğini söyledi.

GÜRCAFER: İHALE İÇİN BELİRLENEN BEDELİ YETERLİ BULMADI… Öte yandan Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise müteahhit firmalarının ihale için belirlenen bedeli yeterli bulmamaları nedeniyle ihaleye katılmadıklarını ifade ederek, geçiş noktalarındaki ihalelerle ilgili Başbakan Tufan Erhürman ile görüştüklerini, bu konuda özel bir çalışma yapacaklarını da belirtti.

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer:

“Firmalar, ihale bedelini yeterli bulmadı”

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise müteahhit firmalarının ihale için belirlenen bedeli yeterli bulmadıklarını, bu nedenle de ihaleye katılmadıklarını söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Gürcafer, geçiş noktalarındaki ihalelerde fiyat güncellemesi yapılması için Başbakan Tufan Erhürman ile görüştüklerini, bu konuda fikir birliğine vardıklarını aktardı.

“Sınır kapıları bizim için de önemli. Bir an önce bitmesini istiyoruz” diyen Gürcafer, “İşi başka taraflara çekmeye çalışıyorlar. Öyle bir durum yok. Bir yangının ortasındayız. Bayramdan sonra bu iş çözülecek” şeklinde konuştu.