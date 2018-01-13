“Dereyi görmeden, paçaları sıvamam”

7 Ocak erken seçimleri sonrasında mühür, karma ve tercih oylar dahil en fazla oyu (55 bin 712) almasının ardından Genel Başkanlık için ismi konuşulmaya başlanan UBP Milletvekili Dr Faiz Sucuoğlu, “Dereyi görmeden, paçayı sıvamam” dedi.

Ayşe GÜLER

7 Ocak erken seçimleri sonrasında mühür, karma ve tercih oylar dahil en fazla oyu (55 bin 712) almasının ardından Genel Başkanlık için ismi konuşulmaya başlanan UBP Milletvekili Dr Faiz Sucuoğlu,

“Dereyi görmeden, paçayı sıvamam” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Sucuoğlu, şu anda böyle bir durumun gündemlerinde yer almadığını ifade ederek, böyle bir değişikliğe ihtiyaç olması halinde ise bu kararın Genel Başkan, MYK ve PM tarafından alınması gerektiğini kaydetti.

Şu anda UBP’nin bir başkanı olduğunu, aldığı parti disiplini ile de böyle bir durumun bağdaşmadığını dile getiren Sucuoğlu, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün parti içinde en fazla oy alan 3. isim olmasını da ‘yıpranmaya’ bağladı, seçim öncesinde de Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’ün seçimi kaybedeceğinin konuşulduğunu hatırlattı.

Sucuoğlu, erken seçim sonrası UBP’nin aldığı oyların değil, parti içinin nasıl karıştırılabileceğinin konuşulduğunu da söyledi.

Seçim sonrasında yeniden erken seçiminin gündeme getirilerek halkın umudunun kırıldığını da savunan Sucuoğlu, “Kamuoyunda 3’lü veya 4’lü koalisyon modelleri konuşuluyor. Erken seçim gündeme getiriliyor, yeni kurulacak hükümet de damgalanıyor” dedi.

“ÖZGÜRGÜN’ÜN 3. SIRADA ÇIKMASININ NEDENİ YIPRANMA”… Sucuoğlu, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün parti içinde en fazla oy alan 3. isim olmasını da ‘yıpranmaya’ bağladı, seçim öncesinde de Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’ün seçimi kaybedeceğinin konuşulduğunu hatırlattı.

Özgürgün’ün 3. sırada çıkması…

“Zaman zaman yıpranma oluyor”

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün parti içinde en fazla oy alan 3. isim olmasını da değerlendiren Sucuoğlu, “Bir partinin başında ve başbakan olmak kolay değil. Zaman zaman yıpranma oluyor. Yaşananların bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Koalisyonun büyük ortağı olduk. Bunlar kolay manevralar değil. Bu süreçte ufak tefek yıpranmalar olabilir.” dedi.

Sucuoğlu, seçim öncesinde de Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’ün seçimi kaybedeceğinin konuşulduğunu ancak en çok oyu alan 3. isim olduğunu kaydederek, “İç karışıklığa doğru oynama var, buna fırsat vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“BU KARAR MYK, PM VE GENEL BAŞKAN TARAFINDAN VERİLECEK”… YENİDÜZEN’e konuşan Sucuoğlu, şu anda böyle bir durumun gündemlerinde yer almadığını ifade ederek, böyle bir değişikliğe ihtiyaç olması halinde ise bu kararın Genel Başkan, MYK ve PM tarafından alınması gerektiğini kaydetti.

Parti başkanlığı…

“Bu karar, Genel Başkan, MYK ve PM tarafından alınmalı”

Parti başkanlığı için kamuoyunda kendisinin isminin konuşulduğunu ancak böyle bir durumun gündemlerinde yer almadığını dile getiren Sucuoğlu, böyle bir değişikliğe ihtiyaç olması halinde ise bu kararın Genel Başkan, MYK ve PM tarafından alınması gerektiğini de ifade etti.

“Dereyi görmeden paçaları sıvamam. Böyle bir durumun olacağına ihtimal vermem” şeklinde konuşan Sucuoğlu, “Bizim veya bazı arkadaşların dışarıdan ahkam kesmesi doğru olmaz. Bu parti içerisinde alınacak bir karardır” dedi.

Sucuoğlu, şu anda UBP’nin bir başkanı olduğunu, aldığı parti disiplini ile de böyle bir durumun bağdaşmadığını ifade etti.

“Bizim ülkemizin en çok sevdiği şey dedikodudur. Partililerden de böyle bir talep gelmesine fırsat vermiyorum. Böyle bir talep yok. Duyuyorum, izliyorum” diyen Sucuoğlu, UBP’nin 7 Ocak seçimlerinden başarı ile çıktığını, ‘ezici çoğunlukta’ oy alarak diğer partileri ikiye katladığını, bu nedenle de şu anda böyle bir şeye gerek olmadığını söyledi.

Sucuoğlu, “Bizim veya bazı arkadaşların dışarıdan ahkam kesmesi doğru olmaz. Bu parti içerisinde alınacak bir karardır” şeklinde konuştu.

“Aldığımız oylar değil, parti içinin nasıl karıştırılacağı konuşuluyor”

“UBP’nin aldığı oylar konuşulmuyor. Parti içini nasıl karıştırırız noktası konuşuluyor. UBP, problemi olursa kendi içinde, kendi yetkili kurullarında değerlendirir” diyen Sucuoğlu, “Dereyi görmeden paçaları sıvamam. Böyle bir durumun olacağına ihtimal vermem” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, ülkeyi başarılı şekilde seçime götürdüklerini, UBP’nin de Özgürgün liderliğinde seçim zaferi kazandığını dile getirdi.

Erken seçim sonrası…

“Gelecek hafta seçime gitsek, UBP yüzde 40 oy alır”

Sucuoğlu, ‘UBP ile koalisyon kurmam’ diyen siyasi partilerin açıklamalarını eleştirerek, “Çok aceleci davranıldı, biraz daha aklıselim, soğukkanlı demeçler verilmeli. Çok aceleci ve hızlı girdiler, bu böyle olmaz” dedi.

“Başka hesaplaşmalar varsa onu ayrıca yaparsın. Ama esas olay, halka hizmettir. Şu anda halka hizmeti bir kenara attık yeniden erken seçim olmasını konuşuyoruz” diyen Sucuoğlu, dünyanın hiçbir yerinde seçimden 48 saat sonra yeniden erken seçimin konuşulduğu bir ülkenin olmadığını kaydetti.

“Yeni kurulacak hükümet ‘damgalandı’ ”

Sucuoğlu, UBP olarak yeniden seçime gidilmesinin korkmadıklarını aksine gelecek hafta seçim yapılması halinde UBP’nin yüzde 40 oranında oy alacağını dile getirdi.

Buna rağmen benzer bir sonucun çıkmayacağına yönelik herhangi bir garanti olmadığını da ifade eden Sucuoğlu, erken seçimi gündeme getirilerek, halkın umudunu ortadan kaldırıldığını, yeni kurulacak hükümetin de ‘damgalandığını’ savundu.

Sucuoğlu, kamuoyunda 3’lü veya 4’lü koalisyon modellerinin konuşulduğunu, halkın bunları görmek ya da duymak istemediğini söyledi.

“Yeni parlamentoyu açmadan, yeniden seçilecek parlamentoyu konuşur olduk. Böyle olunca yeni kurulacak hükümetin bir bacağı sakat doğacak” diyen Sucuoğlu, özetle şöyle devam etti: Yeniden seçime gidilirse, 6-7 aylık süreçte halka kim hesap verecek? Seçim için harcanan paralar ne olacak? Şu anda bu parayla hastanedeki çok eskiyen 2-3 cihazı değiştirebilirdim. Bunları da konuşmak lazım. Paran yok, pulun yok iki de bir seçim yapalım deniliyor. Olacak iş değil. Anlamakta ve kavramakta güçlük çekiyorum. Halk da bu duruma korkunç derece tepkili. ‘Biz bunları erken seçim konuşulsun’ diye seçmedik diyorlar.