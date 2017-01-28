Derbiyi goller ısıttı: 2-2

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran**, Ömer Doğru**, İsfendiyar Açıksöz**

DOĞAN TB: Ozan Mercan**, Hasan Kanlı*, Koral Saymaz**, Ahmet Çağer* (Dk.46 A.Coşkun*), Ahmet Sönmez**, Quincy Osei**, Salih Güvensoy**, Aydın Aygın*, Selim Saygı* (Dk.66 Ahmet Saygı*), Kenan Oshan**, Quadri Raheem* (Dk.46 Joel Omari**)

TÜRK OCAĞI: Mattaios Andreou**, Yunus Emre İleli**, Mustafa Ercan**, Mustafa Avcı**, Bilal Ceylan***, James Akpama**, Burak Sarıkaya**, Deniz Kibar** (Dk.63 Justice Amenyaglo*), Muhammed Uçar** (Dk.68 Hasan Sadrazam*), Ertaç Taşkıran**, Chukwuemeka Uzokwe*** (Dk.74 Sadick Adams*)

SARI KARTLAR: Dk.25 A.Çağer, Dk.44 Quadri Raheem, Dk.50 Kenan Oshan (DTB) - Dk.23 Burak, Dk.67 Muhammed, Dk.81 Sadick Adams (TOL)

GOLLER: Dk.25 Salih Güvensoy, Dk.90+4 Joel Omari (DTB) - Dk.8 Bilal Ceylan, Dk.34 Ertaç Taşkıran (TOL)

BERABERLİK SON DAKİKADA GELDİ... Soğuk havada ağır bir zeminde oynanan derbi mücadelesinde kazanan çıkmadı. Kalabalık bir seyirci topluluğunun izlediği karşılaşmada Türk Ocağı iki kez öne geçerken, bu üstünlüğünü maç sonuna taşıyamadı. Doğan Türk Birliği 90+4’te bulduğu golle karşılaşmanın beraberlikle bitmesini sağladı

K-Pet Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı karşı karşıya geldi. Mete Adanır Stadı’nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmada Türk Ocağı iki kez öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü maç sonuna taşıyamazken uzatmaların son dakikasında Doğan Türk Birliği beraberliği kurtardı. Türk Ocağı’nın bu maçtaki gollerini 8’inci dakikada yeni transfer Bilal Ceylan ve 34’üncü dakikada gol krallığında iddialı konumda bulunan Ertaç Taşkıran kaydetti. Doğan Türk Birliği’nin gollerini 25’inci dakikada Salih Güvensoy ve 90+4’üncü dakikada yeni transfer Joel Omari filelerle buluşturdu. Bu sonuçla Doğan Türk Birliği puanını 30 yaparak maç fazlası ile ikinci sıraya yükseldi. Ocak ise 26 puanla 6’ncı sıradaki yerinde kaldı.

YENİLER GOLLE MERHABA DEDİ... İki takımın devre arasında kadrosuna kattığı oyuncular derbi mücadelesinde golle tanıştı. Türk Ocağı’nın ilk golünü Bilal Ceylan, ikinci golünü Ertaç atarken, Doğan’ın ilk golü Salih Güvensoy’dan, son dakikadaki beraberlik golü de Joel Omari’den geldi

Önemli Anlar

8. dakikada Deniz Kibar'ın soldan yaptığı ortada Bilal Ceylan kale alanı içinde topa dokundu ve topu filelere gönderdi: 0-1

20. dakikada Ertaç'ın kullandığı serbest vuruşta top dışarıya çıktı.

25. dakikada Koral sağdan ortaladı kaleci Andreou'nun elinden kaçırdığı top Salih Güvensoy'un ayağına geldi. Salih'in sert vuruşu filelerle buluştu: 1-1

34. dakikada gelişen Türk Ocağı kontra atağında Uzokwe pasını bomboş durumdaki Ertaç Taşkıran'a verdi. Ertaç topu kontrol edip vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-2

39. dakikada yine Türk Ocağı, Doğan savunmasını az oyuncuyla yakaladı. Deniz'in ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Ozan iki hamlede kurtardı.

İlk yarı 2-1 Türk Ocağı üstünlüğüyle tamamlandı.

47. dakikada Ertaç ceza alanı içinde topla buluştu. Yakın mesafeden topu dışarıya gönderdi.

49. dakikada Uzokwe kafayla geriye çıkardı Ertaç'ın vuruşunu kaleci Ozan kornere çeldi. Kullanılan köşe atışında Bilal kafayı vurdu. Ahmet Coşkun çizgi üzerinde çıkardı.

57. dakikada Quincy Osei'nin sağdan ortasında Hasan Kanlı kafayla vurdu. Top yandan dışarıya çıktı.

69. dakikada yapılan ortada Kenan'ın kafayla aşırdığı topta Joel Omari dokundu. Top kaleci Andreou'da kaldı.

72. dakikada Kenan'ın vuruşu savunmaya çarpıp Ahmet Coşkun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Andreou'da kaldı.

84. dakikada Quincy Osei'nin soldan ortasında, Joel Omari kale alanı içerisinde bomboş durumda topu kafayla dışarı gönderdi.

90+4. dakikada Ahmet Sönmez topa dokundu ceza yayı üzerinde Joel Omari'nin yerden vuruşu ağlara gitti: 2-2

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 2-2 eşitlikle noktalandı.