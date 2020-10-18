Darp zanlısı tutuklandı

Lefkoşa’da 14 Ekim sabahı, aralarında çıkan tartışma sonucu Isakjan Novruzov’u (E-29)'un sol göz ve burun kısmına yumruk vurup darp eden J.İ.(E-28), polis tarafından tespit edilip tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün bulunup tutuklanan zanlıyla ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.