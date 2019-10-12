"Darp raporu poliste"

Devrim DEMİR

Çamlıbel’de Pazartesi akşam saatlerinde evinin bahçesinde zeytin toplarken düştüğü iddiası ile ağır yaralanan Erdal Cesurer’in ailesinin talebi üzerine Adli Tıp Doktoru devreye girdi.

Aldığı yaralar nedeniyle yoğun bakımda tedavisi devam eden Cesurer’e yapılan kontrolde yaralarının düşmeyle oluşabilecek yaralar olmadığı tespit edildiği öne sürüldü.

Çok ciddi darp izleri iddiası

Adli Tıp Doktoru İdris Deniz’in 54 yaşındaki Erdal Cesurer’i dün kontrol ettiği ve vücudunda ciddi darp izleri tespit edildiği iddia edildi. Aile, Doktor Deniz tarafından hazırlanan 3 sayfalık raporun polise verildiğini ifade etti.

Gözler poliste

Aile, kardeşinin darp edildiğini önceki gün YENİDÜZEN’e anlatmıştı. Abisinin eşi ile problem yaşadığını ve yaklaşık 1 ay önce başına demirle vurduğunu kaydeden Çağlayan Cesurer, dün çıkan darp raporunun ardından gözlerini polis soruşturmasına çevirdiklerini kaydetti.

Polisin dün hazırlanan 3 sayfalık darp raporunu aldığını kaydeden Cesurer, henüz tutuklama yapılmadığını soruşturmanın nasıl bir şekilde devam edeceğini merak ettiklerini ifade etti.

“Başında darp, göğsünde kırık, sırtında diş izi var”

Düşme olayının bu şekilde kapanmasını istemediklerini ifade eden Çağlayan Cesurer, “Abim bana o yaptı demeseydi bu olayı böyle düşünmeyecektim. 3 Metre zeytinden düştü, başında darbe, göğsünde kırık ve sırtında diş izleri var. Bunların hepsinin bir açıklaması olmalı.”