Çürük Ceset Adli Tıp’ta bekliyor

Kimliği henüz açıklanmadı: 26 gündür Adli Tıp’ta bekletilen kadın cesedi ile ilgili polis henüz kimliğini açıklamadı. Bulunan ceset üzerine kayıp kadın Hop’un Vietnamda’ki ailesi doku örneği için girişimde bulunmuştu.

Aile haber bekliyor: Durumları iyi olmadığı için Ankara Vietnam Büyükelçiliği’ne başvuran aileye henüz dönüş yapılmadığı öğrenildi.26 gündür poliste kadının cesedi ile ilgili hiçbir açıklama yapmazken, Adli Tıp, gelecek olan DNA örneğini bekliyor.

Devrim DEMİR

Hunharca öldürüldükten bir buçuk sene sonra 5 Ocak tarihinde Ercan Havaalanı yakınlarında çöp poşetine sarılı bir şekilde bulunan kadın cesedi ile ilgili uzun bir süre geçmesine rağmen polis herhangi bir açıklama yapmadı.

6 Ocak tarihinde cesede yapılan otopsinin ardından, ceset kimliklenmek üzere Adli Tıp’ta 26 gündür bekliyor.

Kimliği meçhul kadının cesedi ile ilgili şüpheler ise, 2017 yılı Ekim ayında kaybolan 40 yaşındaki Dam Thı Hop’a ait olduğu yönünde.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, bulunan ceset üzerine kayıp kadın Hop’un Vietnamda’ki ailesi doku örneği için girişimde bulunmuştu.

Henüz cevap gelmedi

Durumları iyi olmadığı için Ankara Vietnam Büyükelçiliği’ne başvuran aileye henüz dönüş yapılmadığı öğrenildi. 26 gündür poliste kadının cesedi ile ilgili hiçbir açıklama yapmazken, Adli Tıp, gelecek olan DNA örneğini bekliyor.

Hunharca katledildi, bir buçuk sene saklandı

5 Ocak tarihinde bulunan kadın cesedi ile ilgili yapılan otopside, kimliği meçhul kadının 30 yerinden bıçaklanarak boğazı kesildiği tespit edilmişti.

Öldürüldüğü andan itibaren bir buçuk sene ev ortamında saklanan ceset, Ercan Havaalanı yakınlarına atılmıştı.

Katil veya katiller ortada yok

Ülkede infiale neden olan olayla ilgili, polis aradan 26 gün geçmesine rağmen henüz bir ize rastlamadı, herhangi bir delile ulaşmadı. Kimliği ile ilgili de açıklama yapılamayan kadının katil veya katilleri henüz yakalanmadı.