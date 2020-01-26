CTP Gençlik'ten anlamlı çağrı

CTP Gençlik Örgütü, Türkiye'deki Elazığ ve Malatya depremlerinde evleri zarar gören aileler için yardım kampanyası başlattı.

CTP Gençlik Örgütü'nden yapılan açıklama şöyle:

Haydi Kıbrıs! Şimdi yaraları sarma zamanı. Elazığ ve Malatya depreminden sonra depremin yıkıcı etkilerini azaltmak için CTP Gençlik Örgütü olarak yardım kampanyası başlatıyoruz. Sizden gelen yardımlarla depremden etkilenen halkın battaniye, soba ve çadır ihtiyacı giderilecektir. Kampanyaya katılmak isteyenler bizimle iletişime geçebilir. Haydi Kıbrıs! Elazığ ve Malatya’ya bir elde sen uzat.