"Çözümleri birlikte üretmeliyiz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs'ın güneyinde Corona Virüsü'ne karşı tedbir almak amacıyla 4 geçiş noktasının kapatılma kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Erhürman, Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun bu kararı almasını ve bildirme yolunu seçmesini anlamanın mümkün olmadığını belirterek, sorunun ortak bir sorun olduğunu ve birlikte çözüm üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Tufan Erhürman'ın sosyal medya hesabından yaptıüğı açıklama şöyle;

"Corona virüs riski her iki toplum için de geçerli. Kaldı ki bu konuyu görüşen iki toplumlu bir sağlık komitesi var. Hal böyleyken Kıbrıs Rum Bakanlar Kurulu’nun bazı sınır kapılarının kapatılmasına karar verip bu kararı bize bildirme yolunu seçmesini anlamak mümkün değil. İki toplumun uzmanlarının ellerindeki verileri, sahip oldukları bilgileri birleştirmesi ve sorun ortak olduğuna göre en doğru çözümleri birlikte üretmesi gerekiyor. Konunun iki toplumlu komite tarafından yeniden ele alınmasının sağlanması için harekete geçilmeli."