Ciklos için yol uyarısı
Polis, Girne bölgesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Lefkoşa-Girne anayolu Ciklos mevkiinde görüş mesafesinin azaldığını belirterek, sürücülere yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.
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Polis, Girne bölgesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Lefkoşa-Girne anayolu Ciklos mevkiinde görüş mesafesinin azaldığını belirterek, sürücülere yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.
Polis açıklamasında; Girne - Çatalköy anayolu ile Girne - Çamlıbel anayolu üzerinde ise yer yer su birikintileri oluştuğu ve yola çamurlu su aktığından dolayı, bu güzergâhları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerektiği kaydedildi.
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