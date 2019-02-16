Ciklos için yol uyarısı

Polis, Girne bölgesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Lefkoşa-Girne anayolu Ciklos mevkiinde görüş mesafesinin azaldığını belirterek, sürücülere yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.

Polis açıklamasında; Girne - Çatalköy anayolu ile Girne - Çamlıbel anayolu üzerinde ise yer yer su birikintileri oluştuğu ve yola çamurlu su aktığından dolayı, bu güzergâhları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerektiği kaydedildi.