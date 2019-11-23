Çiğ süte ‘zam’ gündemde

Hayvancılar Birliği, şu anda 2,75 TL ile 2,40 TL arasında değişen inek sütünün 3 TL’ye, 5,50 TL olan koyun sütünün 6TL’ye ve 4,30 TL olan keçi sütünün 5 TL’ye çıkarılması istedi. “Biz bu fiyatların altında bu işi sürdüremeyiz, bu sütü de üretemeyiz. Hükümet bize taleplerimizde onay verse bile, imalatçılar onay vermezse bu üretimi asla arttırmayız. Şu ana kadar imalatçı bize hiç garanti vermedi. ‘Canımız çektiği kadar süt alacağız’ dediler, o yüzden şimdi bu durumu yaşıyoruz.”

Fehime ALASYA

Süt imalatçılarının ‘çiğ süt üretiminin azalması’ ile ilgili sıkıntılarını dile getirmesiyle gözler çiğ süt üretimine çevrildi. Hayvancılar Birliği, Tarım Bakanlığı’na yazılı olarak yaptığı bildirimde sektörün sıkıntılarını anlatarak çiğ süte zam talebinde bulundu.

Hayvancılar Birliği, 25 kuruş ile 70 kuruş arasında değişen oranlarda çiğ süte zam yapılması için Tarım Bakanlığı’na talepte bulundu.

Buna göre; Şu anda 2,75 TL ile 2,40 TL arasında değişen inek sütünün 3 TL’ye, 5,50 TL olan koyun sütünün 6TL’ye ve 4,30 TL olan keçi sütünün 5 TL’ye çıkarılması istedi.

Üretim alanında yıllardır süregelen hataların bedelini hayvan üreticilerinin ödediğini ifade eden Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları: “Ekim ayı sonunda hükümete talepte bulunduk, oturup görüşeceğiz. Şu anda 1 LT süt parası ile 1,30 Gr yem alınıyor, biz 1 LT sütü satarak 1,65 Gr yem alma talebinde bulunduk. Biz bu fiyatların altında bu işi sürdüremeyiz, bu sütü de üretemeyiz” dedi.

Ülkedeki ‘çiğ süt üretiminin azalmasıyla ilgili de durum değerlendirmesi yapan Naimoğulları, hem hükümetin hem de süt imalatçılarının üreticiye karşı olan tutumundan dert yandı.

Bu tutumun değişmemesi durumunda ülkedeki çiğ süt üretimini arttırmayacaklarının altını çizen Naimoğulları, “Hükümet bize taleplerimizde onay verse bile, imalatçılar onay vermezse bu üretimi asla arttırmayız. Şu ana kadar imalatçı bize hiç garanti vermedi. ‘Canımız çektiği kadar süt alacağız’ dediler, o yüzden şimdi bu durumu yaşıyoruz.” dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları:

“Süt imalatçıları birliği garanti vermediği sürece, garanti alım söz konusu olmaz ve devlet fiyatta iyileşme yapmazsa üretici bu süt miktarını asla arttırmayacaktır"

Üretim alanında yıllardır süregelen hataların bedelini hayvan üreticilerinin ödediğini ifade eden Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Ekim ayında bakanlığa gönderdiği yazılı bildirimde çiğ üt fiyatlarına zam talebinde bulunduklarını kaydetti.

Talepte ayrıca sektördeki diğer aksaklıklara da geniş yer verildiğini anlatan Naimoğulları, atılacak adımların tüm paydaşların onayıyla yapılmasını istediklerini anlattı.

Süt imalatçılarının tutumunu da eleştiren Naimoğulları, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada ülkedeki çiğ süt üretiminin düşmesini de yorumladı.

Naimoğulları açıklamasında şunlara değindi:

“2017 yılına dek süt üretimi her yıl %12 büyüme mantığındaydı, sonra hiç büyüme olmadı. Özellikle bu iki yılda da yüzde 15 oranında düştü. Yüzde 25’in üzerinde bir düşüş var. bunun sebepleri yanlış tarım politikaları, pazar sıkıntısı ve imalatçıların yanlış tutumları nedeniyle bu hale geldi. Sürekli olarak fiyat politikası olarak üreticinin üzerine gelmeleri ve üreticiyi ciddi anlamda mağdur etmeleri bunlara neden oldu.

Süt üretimini 500 tona çıkardığımız dönemde günlerce döktük. İmalatçılar süt istemezken veya ucuza isterken, hükümet veya bakanlık da üreticiye destek olmadı. Günlerce eylemler yaparak sütün fiyatını arttırmaya çalıştık ama gördük ki imalatçı sadece devletten bu ürünü pazarlamak için devlet desteği almak için uğraş verdi.

2018 yılında oluşan kriz, yem fiyatlarındaki ciddi artış hayvancıyı mağdur etti.

Hem imalatçıların tutumu hem de hükümetin tutumu birçok üreticiyi bu işten vaz geçirdi birçoğunu da küçülttü. Bu noktadan sonra artık üretici şunu görüyor: süt imalatçıları birliği garanti vermediği sürece, garanti alım söz konusu olmaz ve fiyatta iyileşme olmazsa üretici bu süt miktarını asla arttırmayacaktır.

İmalatçı da tarım bakanlığı da bu ülkede ne istediğini bilmiyor. Bugün tarım bütçesi geçen yıola göre 10 milyon TL arttırıldı. Bu artışla tarım-hayvancılık nasıl iyileşir? Nasıl maliyet aşağıya çekilir?

Hepsi de hem ucuz hem daha çok süt anlayışındadır.

1 LT inek sütünün maliyeti 3 TL’dir ama biz 2,60 TL’ye süt veriyoruz. Ya bu devlet maliyetleri aşağıya çekecek, arpa fiyatını düşürecek, ya yem fiyatlarını aşağıya çekecek ya da sütün fiyatını iyileştirecek.

İmalatçılar da hayvancının yanında olmalı, hayvancının elinden sütü ucuza almak için ısrar etmeyecekler.

Onlar da farkına vardı ki hayvancı sütünü arttırırken ülkede garanti Pazar istemektedir. Bu konuda kesinlikle geri adım atmayacaktır.

Bu üretimin artmasını talep ediyorlarsa hayvancıya bakış açısı değişmeli.”

“Gerekirse üretilen sütü de vermeyeceğiz”

“Biz bu fiyatların altında bu işi sürdüremeyiz, bu sütü de üretemeyiz. Girdiler, maliyetler ciddi anlamda arttı. Bu fiyatlar çıkmaz, hükümet ve imalatçılar da garanti pazar vermezse, sütü almadığı noktada dahi ödemezse kime güvenerek bu süt üretimini arttıracağım?

Hükümet bize onay verse bile, imalatçılar onay vermezse bu üretimi asla arttırmayız.

Şu ana kadar imalatçı bize hiç garanti vermedi. Hiçbir dönemde bize yazlı talepte bulunmadılar. Canımız çektiği kadar süt alacağız dediler o yüzden bu durumu yaşıyoruz.

Önümüzdeki hafta yine bir araya geleceğiz. İlk olarak imalatçılar birliği ile görüştüler, nabız yokladılar, sonra da bizimle görüşecekler. Tavır ve niyetlerini o zaman göreceğiz. Bize doğru tavırlarla yaklaşım olmazsa tavrımız sert olacak. Gerekirse üretilen sütü de vermeyeceğiz. Biz üreten kesim olarak her türlü özveriyi gösterdik ama şu noktadan sonra taleplerinin lafta ve icraatta kalmadığını görmeliyiz.

Bu sektör lafta kalan kelimelerle yıllarca acı çekti. Artık bu acıları yaşamak istemeyeceğiz. İthal, ithal nereye kadar, üretmezsek yok olacağız. Bu sektörden 50 bin kişi direk ve en direk ekmek yemekte olan insanlar var.”