“Cezaevinde sayı yükseldi, hastalıklar kol geziyor”

GÜNCEL SAYI 632’YE ULAŞTI… Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Başkanlığı’na üçüncü kez seçilen Salih Kayalı, cezaevinde sayının 30 Mayıs itibarı ile 632’ye yükseldiğini uyuz hastalığının önüne geçilemediğini birçok mahkûm ve tutuklunun düzgün tedavi olamadığı için bulaşma riski taşıdığına dikkati çekti.

8 YILDIR TERFİLER YAPILAMIYOR… Merkezi Cezaevinde 2011 yılından bu yana terfi mekanizmasının çalışmadığını, Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde halen değişiklik yapılmadığına değinen Kayalı, birçok terfiinin mahkemelik, çalışanların da mahkûm ve tutuklular kadar mutsuz olduğuna dikkati çekti.

Devrim DEMİR

Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği dün yaptığı Olağan Genel Kurulu’nda yeni başkanını belirledi. İki yılda bir gerçekleşen genel kurulda, Salih Kayalı üçüncü kez Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Başkanlığı’na seçildi.

Kayalı, sorunlar yumağı Merkezi Cezaevi ile ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

Cezaevinde, sorunların da nüfusunda nüfusun katlanarak arttığına dikkati çeken Kayalı, 30 Mayıs tarihi itibarı ile cezaevinde hükümlü ve tutuklu sayısının 632’ye yükseldiğini kaydetti.

Kayalı: “Sayı arttıkça cezaevi koşulları zorluyor”

Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, 1986 yılında onaylanmış Gardiyanlar Birliğinin Olağan Genel Kurulunda üçüncü kez başkanlık yapmak üzere yeniden seçildiğini kaydetti.

Genel Kurulda bu yıl yönetime birkaç yeni kişinin daha eklendiğini kaydeden Kayalı, cezaevinde bitmek bilmeyen sorunların yanında nüfusun da güne güne arttığına dikkati çekti. Sayının 30 Mayıs itibarı ile 632’ye yükseldiğini kaydeden Kayalı, sayının arttıkça cezaevi koşullarının zorlandığını belirtti.

“Çalık’ın ölümünün ardından gergin bir ortam var”

YENİDÜZEN’e konuşan Salih Kayalı, bitmez tükenmez sorunlarla cezaevinde sıkıntının sürdüğünü belirtirken, havanın yavaş yavaş ısınması ile mahkum ve tutuklu sayısındaki artışa bağlı olarak, hijyen sorununun da büyüdüğüne işaret etti.

Alt yapısı çökmüş, bitmiş cezaevinde koşulların her geçen gün daha da kötüye gittiğine vurgu yapan Kayalı, “Temennimiz yeni cezaevine bir an önce taşınmak. Sayın bakanın cezaevini planları arasında ön plana alması, umarım sözde değil özde bir plan olur. Ülkenin genelinde sorunlar var, ancak çalışanlarla birlikte 800 kişiden fazla insanın barındığı cezaevindeki sorunlar resmen dram halini aldı. Geçtiğimiz hafta 27 yaşındaki bir gencin ani ölümü hem mahkûm ve tutukluları hem de gardiyanları olumsuz etkilerken, bu ölümün ardından cezaevinde gergin bir ortam söz konusudur” dedi.

2011 yılında bu yana terfiler yapılamıyor

Çalışanların da en az mahkûm ve tutuklular kadar mutsuz olduğunu kaydeden Kayalı, cezaevi koşullarının getirdiği olumsuzluklar sonucu, yeni cezaevi yolunun bir an önce açılması gerektiğine vurgu yaptı.

Yeni Cezaevi için 2019 umutlarının kaybolduğuna değinen Kayalı, “Küçük çözümlerle insan hayatına ne kadar dokunabilirsek, burada yaşamlarını idame ettirmeye çalışan mahkûm ve tutuklulara bu zor süreci daha kolay atlatmalarını sağlarız. Çalışanlar içinde durum farklı değildir, 2011 yılından bu yana terfi mekanizması çalışmıyor, mahkemelik olmuş terfilerimiz var. Merkezi Cezaevinin çok fazla sorunu var.”

Kayalı: “Cezaevinde uyuz hastalığı ile mücadele ediyoruz”

Gardiyanların birçok özlük hakkının yanı sıra, sağlık sorunları ile de mücadele edildiğini kaydeden Kayalı, yasada cezaevi çalışanlarının yılda 1 kez sağlık kontrolünden geçirilmesi gerektiği halde bu hakların kullanılamadığını belirtti.

Kayalı, “Cezaevi ile ilgili o kadar çok sorun var ki, hangisini gündeme taşımalı diye zorlanıyorum. Bu süreçte en önemlisi içerdeki hastalıklar. Sağlık Bakanlığı devreye girmeli, içerde uyuz hastalığı devam ediyor. Ortamdaki birçok insana bulaşma riski olan uyuz hastalığı, yeni cezaevine taşınmadan son bulmalı. Sağlık Bakanlığı bu konu ile ilgili hemen harekete geçerek, kontrolü eline almalı.

Bir başka sorun ise çalışanların güvenliği. Cezaevindeki sayı her geçen gün artıyor ve içerideki güvenlik şartları arttırılmalıdır. Bir an önce cezaevine yeni personel alımı ivedi olarak arttırılmalı, personelin ek mesaiye gelmesi değil, daha çok çalışanın var olması bizim açımızdan çok önemlidir. Sorunlarımızın hükümet tarafından dikkate alınmasını önemle bekliyoruz” dedi.