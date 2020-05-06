Ülkemiz müzisyenlerinden Cevdet Aktepe, Yarım Kaldı isimli single çalışması ile yeniden adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Artık Ağlamam, Lanet Olsun gibi başarılı şarkılara imza atan ve uzun dönemdir müzik piyasasından uzak kalan Cevdet Aktepe, Yarım Kaldı isimli şarkısı ile tüm dijital kanallarda yerini aldı.

Uzun süren sessizliğin ardından Re Chord Cyprus imzası ile yayına aldığı Yarım Kaldı şarkısı, müzik severlerden tam not aldı.

Cevdet Aktepe, Söz ve Müziği Göksel Gonca’ya ait olan şarkıyı yayınlarken, uzun zamandır müzikten uzak kalsa da müziğe olan tutkusu ve sevenleri için yeni bir şarkı daha yapmaya karar vererek, ona güvenenlerin desteği ile bu yola çıktığını söyledi.

Dijital kanallardan dünyanın heryerindeki müzik severlere ulaşacak olan Yarım Kaldı şarkısı ile Cevdet Aktepe sevenlerinin desteğini beklediğini söyledi.