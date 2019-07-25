Devrim DEMİR

Öldürüldükten bir buçuk sene sonra Ocak ayında Ercan Havaalanı yakınlarında bulunan Vietnamlı Dam Thı Hop’un cansız bedeni ülkesine gönderiliyor.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre, cenazenin gönderilmesi için aylardır beklenen parayı Hop’un Vietnamlı arkadaşları temin etti.

Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için kızlarının cenazesini alamayan Vietnamlı aile DNA örneklerini Ankara Vietnam Büyükelçiliği aracılığı ile göndermişti.

180 gündür Lefkoşa Hastanesi Morgu'nda bekletilen Hop, dün yapılan son işlemlerin ardından ülkesine gönderilmek üzere teslim edildi.

Arkadaşları para topladı

Maddi durumları iyi olmayan Hop’un ailesi, aylardır çaresizce bekledi. Kimsenin sahip çıkmadığı cenazeye, talihsiz kadının Kıbrıs’ta yaşayan arkadaşları sahip çıktı.

Vietnam’a gönderilmesi için 4 bin Dolar istenen Dam Thı Hop’un cenazesi ülkesine gönderilmek üzere teslim edildi.

Kayboldu 2 yıl sonra ölüsü bulunmuştu

Lefkoşa’da bir evde bakıcılık yapan Hop, 2017 yılı 15 Ekim tarihinde evden ayrılarak bir daha geri dönmemişti. Polis, 40 yaşındaki kadının kayıp olduğunu Polis Genel Müdürlüğü 8 Kasım 2017 tarihinde şöyle yayımlamıştı:

Vietnam uyruklu, 40 yaşındaki Dam Thı HOP isimli kadın 15 Ekim 2017 tarihinden itibaren kayıptır. Görenlerin en yakın polis karakoluna bilgi vermeleri önemle rica olunur. Dam Thı HOP, yaklaşık 2,5 senedir Lefkoşa’da bakıcılığını yaptığı bir bayanın yanında kalmaktaydı ve söz konusu evden 15 Ekim 2017 tarihinden ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştır.

Hunharca öldürülmüştü

Ocak ayında bulunan kadın cesedinde gerçekleşen otopside, Hop’un cinayete kurban gittiği tespit edilmişti.

Vücudunun birçok yerinde otuza yakın bıçak darbesi tespit edilen kadının boğazı da kesilmişti.

Polis, 6 aylık süreçte kadının katil veya katillerine ulaşamadı.