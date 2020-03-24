Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Can kaybı 16 bin 500'ü aştı
Can kaybı 16 bin 500'ü aştı

Can kaybı 16 bin 500'ü aştı

Dünya genelinde yeni tip coronavirüs salgınında can kaybı 16 bin 500'ü aştı.

A+A-

Dünya genelinde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında can kaybı 16 bin 500'ü aştı.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 16 bin 558 olarak güncelledi.
Verilere göre, yeni tip coronavirüs yüzünden en fazla can kaybı olan ülke 6 bin 77 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.
İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, Covid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 277 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.
Yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke olan İspanya'da 2 bin 311 kişi hayatını kaybetti.
Covid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da ise 1812 kişi yaşamını yitirdi.

Bu haber toplam 161 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler