Çalıştıkları iş yerinden 15 bin TL çaldılar
Reşat Günhan İşletmeleri Ltd’de çalışan 2 kişi tutuklandı
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Reşat Günhan İşletmeleri Ltd’de pazarlamacı ve tahsildar olarak çalışan S.T. (E-58) ile iş yerinde muhasebeci olarak çalışan G.T.’nin (K-30) şirketin 15 bin 132 TL’sini çaldığı tespit edildi.
Polisin açıklamasına göre, olay geçtiğimiz yılın Mart ve Kasım ayları arasında gerçekleşti.
“Reşat Günhan İşletmeleri Ltd” isimli iş yerinin Lefkoşa-Haspolat yeni sanayi bölgesinde donmuş gıda üretimi ve pazarlaması yapan fabrikasında pazarlamacı ve tahsildar olarak çalışan S.T. (E-58) tahsil ettiği 15 bin 132 TL nakit parayı iş yerinde muhasebeci olarak çalışan G.T.’ye (K-30) teslim etti. Ancak pazarlamacı S.T. ve muhasip G.T. anlaşarak söz konusu parayı merkez ofise teslim etmedi. S.T ve G.T. tutuklandı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : hırsızlık, polis basın bülteni
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