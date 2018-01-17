Çalıştıkları iş yerinden 15 bin TL çaldılar

Reşat Günhan İşletmeleri Ltd’de pazarlamacı ve tahsildar olarak çalışan S.T. (E-58) ile iş yerinde muhasebeci olarak çalışan G.T.’nin (K-30) şirketin 15 bin 132 TL’sini çaldığı tespit edildi.

Polisin açıklamasına göre, olay geçtiğimiz yılın Mart ve Kasım ayları arasında gerçekleşti.

“Reşat Günhan İşletmeleri Ltd” isimli iş yerinin Lefkoşa-Haspolat yeni sanayi bölgesinde donmuş gıda üretimi ve pazarlaması yapan fabrikasında pazarlamacı ve tahsildar olarak çalışan S.T. (E-58) tahsil ettiği 15 bin 132 TL nakit parayı iş yerinde muhasebeci olarak çalışan G.T.’ye (K-30) teslim etti. Ancak pazarlamacı S.T. ve muhasip G.T. anlaşarak söz konusu parayı merkez ofise teslim etmedi. S.T ve G.T. tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.