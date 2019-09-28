“Çağdaş, çok dilli bir ülke için...”

Kıbrıs İki Dillilik Derneği’nden her sene 26 Eylül’de kutlanan Avrupa Diller Günü Kutlamaları münasebetiyle yapılan yazılı açıklamaya göre gerek Kıbrıs’ta gerekse tüm Avrupa’da dil öğreniminin öneminin altını çizerek yabancı dil bilmenin Avrupa yurttaşlarının birbirlerini daha iyi tanıyarak diğer kültürler ve yaşam tarzlarıyla kaynaşmasına olanak tanıdığı vurgulandı.

Kıbrıs İki Dillilik Derneği Başkanı Akademisyen Dr. Düriye Gökçebağ, Avrupa Parlamento üyesi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in Türkçenin Avrupa Birliği’nin resmi dilleri arasına dahil edilmesi amacıyla yaptığı girişimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek bu adımın atılmasıyla Türkçenin Avrupa Dilleri arasında hak ettiği yeri alarak bunun Kıbrıs’taki iki toplumun yakınlaşmasında ve barış kültürünün aşılanmasında da önemli rol oynayacağını vurguladı. Bu adımın atılmasıyla birlikte ivediyle Kıbrıs’ta dil eğitimi politikalarında gerekli düzenlemelerin yapılarak Yunanca ve Türkçenin her iki toplumda da karşılıklı olarak öğretilmesi için ilgili birimlerce gerekli önlemlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi. Yapılan yazılı açıklamanın devamı şöyle: “Bugün özellikle gençlerden oluşan pek çok Avrupalı yurttaş, iki dillilik ve çok dillilik sayesinde diğer Avrupa ülkelerinde özgürce dolaşarak mesleki anlamda daha çok iş fırsatlarına sahip olmasının yanı sıra diğer insanları daha kolay anlayıp kabul etmektedir. Kıbrıs, diğer pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, Avrupa dili olan veya olmayan çoğu dilin konuşulduğu çok dilli bir ülkedir. Bu çok dillilik ortamı, çağdaş toplumların niteliklerinden biri olan çok kültürlülüğün bir göstergesi olup hepimiz için ayrı birer zenginlik kaynağı oluşturur. Kıbrıs İki Dillilik Derneği olarak arzumuz ve amacımız, Avrupa vatandaşları olarak ortak, bireysel ve ayrıca kolektif kimliğimizin farklılığına saygılı bir ortamda, Avrupa dillerinin, yerel dillerin ve özellikle de Kıbrıs’ın resmi iki dili olan Yunanca ve Türkçenin öğretimini destekleyerek yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır. Kıbrıs İki Dillilik Derneği bu amaçla, Kıbrıs’ta iki dilliğinin bir parçası olan işlevsel dil politikaları fikrini benimseyerek Yunanca ve Türkçenin yanı sıra diğer tüm dillerin öğretilmesini destekler.”