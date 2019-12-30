Büyükkonuk - Kaplıca yolu üzerinde toprak kayması oldu

Ülkemizi etkisi altına alan yağışlar nedeniyle Büyükkonuk- Kaplıca Anayolu üzerinde, Sennaroğlu Restoran önlerinde toprak kayması oldu. Polisten verilen bilgiye göre trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Belediye ekipleri şu anda müdahale ediyor. Polis, bu güzergahı kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda sürüceleri uyardı.