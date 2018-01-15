Bugün mazbatalar, Haftaya YEMİN!

7 Ocak erken genel seçimlerinin ardından süreç işlerken, olası hükümet modellerine yönelik bilmece de sürüyor. Siyasetteki bilinmezliğe karşın, Anayasal süreç de ilerlemeye devam ediyor.

Ayşe GÜLER

7 Ocak erken genel seçimlerinin ardından süreç işlerken, olası hükümet modellerine yönelik bilmece de sürüyor.

Siyasetteki bilinmezliğe karşın, Anayasal süreç de ilerlemeye devam ediyor.

CTP, TDP ve HP’nin UBP ile koalisyonda yer almayacağını açıklamasına karşın, DP’nin tüm partilerle temas kararı alması, YDP’nin de ‘yeniden erken seçime’ işaret etmesi, hükümet çerçevesi ile ilgili merakı daha da artırıyor.

Kesin sonuçların önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yeni vekiller bugün mazbatalarını alacak, 22 Ocak Pazartesi günü ise Meclis’in yeni dönemdeki ilk toplantısı gerçekleşecek.

Ardından gözler Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümeti kurma görevini kime vereceğine çevrilecek.

YENİDÜZEN, bugün mazbatalarını alacak vekillerle konuştu, siyasetteki bilinmezliği değerlendirdi.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, hükümet belirsizliğinin ortadan kalkması gerektiğini belirterek, halk iradesinin koalisyonu işaret ettiğini kaydetti.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, 7 Ocak seçimleri sonrasında UBP ile koalisyon kurmayacağını açıklayan siyasi partileri eleştirdi, “Siyasi partiler, görevden kaçmak yerine görevi eline alınarak, ‘temiz siyaset’ söylemi çerçevesinde siyaset yapmalı. Sadece muhalefet edecekseler, Meclis’te yer almalarına gerek yoktu” dedi.

TDP Milletvekili Zeki Çeler, 7 Ocak seçimlerinde oluşan siyasi aritmetiğin ardından ‘restorasyon hükümetinin’ oluşması gerektiğini söyledi, yeni seçilen vekillerin kişisel çıkarları değil, topluma huzur getirecek, beklentilerini karşılayacak adımları ön planda tutması gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan DP Milletvekili Fikri Ataoğlu ise hiçbir siyasi partiye kapılarını kapatmadıklarını ancak geçmişte UBP ile kurdukları koalisyon nedeniyle çok yara aldıklarını, DP’nin içerisinde yer alan bazı isimler tarafından arkadan bıçaklandıklarını söyledi.

Yazılı açıklama yapan YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı, “Hiç kimse YDP’nin iğreti bir koalisyona girip yama olacağını zannetmesin. Bizler bir iki koltuğa tav olacak bir parti değiliz” dedi.

Yasal süreç nasıl işleyecek?

22 Ocak Pazartesi günü Meclis toplanacak, milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verecek.

Hükümetin en geç on beş gün içinde kurulması, aksi halde görevin iade edilmesi gerekiyor

15 gün içerisinde yeni Bakanlar Kurulu oluşturulursa, gerekli atama Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.

Akabinde, Bakanlar Kurulu listesi, Meclis’e sunulacak. Hükümet Programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde Meclis’te okunacak.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra güvenoyuna başvurulacak.

Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılacak.

Anayasa’nın 106. maddesi kapsamında altmış günlük süre içinde Meclis çoğunluğuna dayalı bir Bakanlar Kurulu atanamazsa, Cumhurbaşkanı Akıncı, seçimlerinin yenilenmesine karar verebilecek.

MİLLETVEKİLLERİ NE DÜŞÜNÜYOR?

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay:

Hükümet belirsizliği ortadan kalkmalı

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, ortaya çıkan irade doğrultusunda hükümetin kurulması gerektiğini söyledi, halk iradesinin de koalisyonu işaret ettiğini kaydetti.

Uluçay, 2018 yılının bütçesinin halen hayata geçmediğini, Haziran da yapılacak yerel seçimler nedeniyle de çarkların işleyişi açısından kısa zaman içerisinde hükümet belirsizliğinin ortadan kalkması gerektiğini belirtti.

“Tabloya göre de koalisyonun bulunabileceği düşünmekteyim” diyen Uluçay sözlerini şöyle tamamladı: Hükümet kurma görevinin UBP’ye verilmesi gerekmektedir. Demokratik anlayış, bunu gerektirmektedir. Yapılacak olan resmi görüşmelerden sonra hangi partilerin koalisyon oluşturacağı da resmi olarak ortaya çıkacaktır. Şubat ayına kadar bu durum netlik kazanır.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ:

Temiz siyaset diyenler, görevden kaçmak yerine görevi eline alınmalı

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, 7 Ocak seçimleri sonrasında UBP ile koalisyon kurmayacağını açıklayan siyasi partileri eleştirdi, “Siyasi partiler, görevden kaçmak yerine görevi eline alınarak, ‘temiz siyaset’ söylemi çerçevesinde siyaset yapmalı. Sadece muhalefet edecekseler, Meclis’te yer almalarına gerek yoktu” dedi.

Gürçağ, resmi sürecin bugün yeni vekillerin mazbatalarını almasıyla başlayacağını ifade ederek, bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini, halkın icraat beklediğini dile getirdi.

Halkın iradesinin koalisyondan yana olduğunu, yeniden seçime gidilmesi halinde hangi partinin tek başına iktidara geleceğini soran Gürçağ, bu durumun hem siyasi partilere hem de halka ciddi maddi külfet getireceğini de kaydetti.

Gürçağ, siyasete olan güvenin yeniden kazandırılması gerektiğini de dile getirerek, “Vatandaşlar, siyasilerin kavgasını değil uzlaşı görmek istiyor” dedi.

Kamuoyuna yansıyan, UBP’de parti başkanlığı değişikliği ile ilgili iddialara da değinen Gürçağ,

“Bizim genel başkanımızın değişmesine, diğer siyasi partiler değil, üyelerimiz, tabanımız karar verir. Bu konuda Parti Meclisi’nde değerlendirme yapmadan, açıklama yapmam doğru olmaz” dedi.

TDP Milletvekili Zeki Çeler:

‘Restorasyon Hükümeti’ kurulmalı

TDP Milletvekili Zeki Çeler, 7 Ocak seçimlerinde oluşan siyasi aritmetiğin ardından ‘restorasyon hükümetinin’ oluşması gerektiğini söyledi, yeni seçilen vekillerin kişisel çıkarları değil, topluma huzur getirecek, beklentilerini karşılayacak adımları ön planda tutması gerektiğine dikkat çekti.

Resmi sonuçların ortaya çıkması ile siyasi mekik ya da koalisyon kurma mekiklerin muhakkak başladığını dile getiren Çeler, toplumda siyasete karşı kaybedilen güvenin yeniden kazanılması adına doğru adımlarla hesap sorulması gerektiğine işaret etti.

Çeler olası koalisyon modellerini değerlendirerek, şöyle konuştu: Birkaç türlü koalisyon modeli vardır. Bu koalisyon modellerinden biri UBP-YDP-DP Koalisyonu’dur… Ancak olası koalisyon durumunda, meclis komiteleri çalışmayacak gibi duruyor.

UBP-DP-TDP Koalisyon modeli de var. Ancak bildiğiniz gibi TDP, UBP ile koalisyonda yer almayı reddetti. Diğer olası koalisyon modeli de UBP-HP koalisyon modelidir. Ancak HP de kabul etmediğini söyledi. UBP’de genel başkan değişikliği olmazsa, bu koalisyonun gerçekleşmesi mümkün değil.

UBP-CTP koalisyonu olabilir. Ama bu noktada da CTP tavrını koydu. Geriye CTP-TDP-HP-DP 4’lü koalisyon modeli kalıyor.

Seçim sonuçlarının ardından TDP ve CTP başkanlarının telefoniyen görüştüğünü de söyleyen Çeler, doğru prensipler temelinde koalisyon hükümetinin kurulabileceğine işaret etti.

Çeler, toplumda ciddi endişe olduğunu da ifade etti.

Eksik bırakılan, beklentileri karşılamayan noktaların ne olduğuna yönelik çalışma yapılması gerektiğini de söyleyen Çeler, “Gerek Kıbrıs konusu gerek iç meselelerde daha yapıcı hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu.

DP Milletvekili Fikri Ataoğlu:

UBP ile koalisyondan çok yara aldık, bıçaklandık

Öte yandan DP Milletvekili Fikri Ataoğlu ise hiçbir siyasi partiye kapılarını kapatmadıklarını ancak geçmişte UBP ile kurdukları koalisyon nedeniyle çok yara aldıklarını, DP’nin içerisinde yer alan bazı isimler tarafından arkadan bıçaklandıklarını söyledi.

Ataoğlu, “Beklemediğimiz, kendi içimizden günümüze kadar beslediğimiz insanların bizleri arkamızdan bıçakladığını hissettik. Bu onların ayıbıdır” diyen Ataoğlu, “DP’nin sahip çıktığı, günümüzde bakanlık ve vekillik yapanları belki de o gün içimize almasaydık, hepsi silinecekti. Biz, onları içimize almakla isimlerini canlandırdık. Ama yine onlar tarafından hançerlendik” dedi

Söz konusu duruma DP tabanından ciddi şikayet geldiğini de söyleyen Ataoğlu, 7 Ocak seçimlerinde milletvekili olarak seçmenin karşısına çıkan 50 adayın hiçbirinde böyle kişilerin yer almadığını ifade etti.

Ataoğlu, Genel Başkan Serdar Denktaş’ın hükümet kurma temasları sırasında tüm bunların göz önünde bulunduracağını söyleyerek, “Çok yaralar aldık, bıçaklandık. Önümüzdeki süreçte, geçmişte bunları bulundurarak hareket edeceğiz. Ülkem ve partim için hangisi hayırlı olacaksa onu en iyi şekilde değerlendireceğiz” dedi.

Siyasi tarihte ilk kez 6 partinin Meclis’te yer alacağına da işaret eden Ataoğlu, geçmişte siyasi partilerin ya tek başına iktidar ya da ikili koalisyon ile hükümeti kurduğunu kaydetti.

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı:

Bir, iki koltuğa tav olmayız

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı, “Hiç kimse YDP’nin iğreti bir koalisyona girip yama olacağını zannetmesin. Bizler bir iki koltuğa tav olacak bir parti değiliz” dedi.

7 Ocak seçimlerine katılan adaylara ve eşlerine verdiği yemekte konuşan Arıklı, “Bizimle koalisyon kurmaya niyetlenenler bilsinler ki, bir seçim hükümeti olursa fazla bir problem olmaz. Ama kurulacak olan hükümet, bir icraat hükümeti olacaksa Milletvekili sayısının önemi yok. Oturur eşit ortaklar olarak konuşuruz” şeklinde konuştu.

Yazılı açıklama yapan Arıklı, şöyle dedi: Aldığımız 2 milletvekilinin özgül ağırlığının farkındayız. Halk ile yapmış olduğumuz bir toplum sözleşmemiz var. Halka verdiğimiz sözler var. Bizi başka partilerle karıştırmasınlar. Bu sebeple mümkünse bizim dışımızda bir koalisyon kursunlar.

Arıklı şöyle devam etti: Harika bir ekip olduk. Muazzam bir çalışma yaptık. Koca seçim çalışmasını 350-400 bin lira gibi mütevazı bir bütçe ile ama sizin ve gönüldaşlarımızın fedakârca çalışmaları neticesinde, başarı ile sonuçlandırdık.

Arıklı, seçim öncesinde Meclis’teki bugünkü aritmetiğin çıkacağını, bu aritmetikten de bir icraat hükümeti çıkmayacağını ve Haziran ayında yeniden sandığa gidilebileceğini söylediğini hatırlattı.

Bu öngörüyü bilerek yaptığını ifade eden Arıklı; “Erken bir seçim kaçınılmaz. Seçimler bu yılın haziran veya sonbaharında yapılabilir. Bu sebeple gönüldaşlarımıza diyorum ki, koalisyonu falan düşünmeyin. Yeni seçimlere hazırlanın. Biz pazartesinden itibaren bir ay içinde ilçe kurultaylarımızı yapıp ardından 24 Şubat tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Evet, pazartesi gününden itibaren tekrar yollara düşüyoruz. Haydi herkese kolay gelsin” dedi.