Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)’a göre Vakıflar İdaresi (Evkaf), Mağusa’da kendi kiraladığı malın 25,430.50 Sterlin borcunu yine kendisi ödedi, kirasını tahsil edemediği taşınmazın iadesi için de üzerinden 44,650 Sterlin para verdi.

Mağusa’da Halil Tunç’a kiralanan Evkaf’a ait taşınmaz mal, üzerinden para ödenerek geri alınmasının ardından Mağusa Belediyesi’ne devredildi, ancak bu kez de belediye yükümlülüklerini yerine getirmedi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Gazimağusa Belediyesi ile imzaladıkları Mutabakat Zaptı ve Kira Sözleşmesi tahtında 70,000 Sterlin olan peşinat tutarını da tahsil etmedi.

Gazimağusa Belediyesinin söz konusu taşınmaz mal ile ilgili kira borçlarını zamanında ödemediği gibi Nisan 2019 tarihinden itibaren bahse konu taşınmaz mal ile ilgili hiç ödeme yapmadığı da Vakıflar raporuna yansıdı.



Detaylı rapor



Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Başbakanlık eski müsteşarlarından Öntaç Düzgün’ün başvurusu üzerine Vakıflar İdaresi’yle ilgili iddiaları araştırdı. Yüksek Denetçi, “iftar yemekleri için harcama yetkisinin ihalesiz kullanıldığı” iddiasında şikayetin yersiz olduğunu ifade ederek yönetimi haklı bulurken; Mağusa’daki taşınmaz malla ilgili konuda Vakıflar İdaresi’nin zarara uğratıldığını saptadı.

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı imzası ile yayınlanan raporda, özellikle Mağusa’daki bir kiralama işlemi dikkat çekti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Mağusa Ayluga mahallesinde bir taşınmazın Halil Tunç ve Enver Özelmas’a kiralanmasına yönelik “usulsüzlük” iddiası Yüksek Yönetim Denetçisi tarafından detaylı araştırıldı.



Raporda dikkat çeken başlıklar şöyle sıralandı:



“Sayın Halil Tunç, kiracı olarak yükümlülüklerini yerine getirmemiş ve 26 ay boyunca Vakıflar İdaresi’ne kira ödememiştir. Diğer yandan Kıbrıs Vakıflar İdaresi 12 ay boyunca bu durumu görmezden gelmiş, 12 ay sonra Sayın Halil Tunç’a uyarı yazısı yazmış ancak sonrasında Kira Sözleşmesinin ilgili hükmünü yerine getirmeyerek sözleşmenin feshi veya tahliye etme yönünde adım atmamıştır.”

“29 Kasım 2017 tarihinde Sayın Halil Tunç ve Vakıflar İdaresi arasında 1 Aralık 2015 tarihinde başlayıp 31 Ekim 2017 tarihinde sona erecek şekilde geriye dönük olarak bir Kira Sözleşmesi imzalanmıştır.”

“Sayın Tunç’un Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait taşınmaz malı tahliye etmesi veya oradan çıkması için Sayın Halil Tunç’un kira borcu olan 25,340.50 Sterlin’i Kıbrıs Vakıflar İdaresi kendi ödemiş ve bununla kalmayıp Sayın Tunç’a ek olarak 44,650 Sterlin ödeme yapmıştır.”

“Söz konusu taşınmaz malın Sayın Halil Tunç tarafından Vakıflar İdaresine iade edilmesini müteakip, 12 Ekim 2017 tarihli K/332/2017 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında 23 Ocak 2018 tarihinde Kira Sözleşmesi imzalanmıştır.”

70 bin sterlin aktarılmadı

“29 Kasım 2017 tarihinde Gazimağusa Belediyesi Belediye Başkanı Sayın İsmail Arter ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. İbrahim Benter arasında imzalanan Mutabakat Zaptı’na göre Vakıflar İdaresi tarafından ödenen 70,000 Sterlin tutarın Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen 1 Haziran 2017 tarihli bloke çerçevesinde Gazimağusa Belediyesine kaynak aktarılmasına müteakip, Gazimağusa Belediyesi tarafından Vakıflar İdaresine ödenmesi öngörülmüştür.”

“Sayın İsmail Arter ve Sayın İbrahim Benter bu konuda yazılı olarak mutabakata varmalarına rağmen 23 Ocak 2018 tarihli Sözleşmede bu husus yoktur.”

“Gazimağusa Belediyesi’nin Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ödemesi gereken 70.000 Sterlin tutarındaki peşinat koşulu Sözleşme’ye dâhil edilmemiştir.”

“Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Gazimağusa Belediyesi ile imzaladıkları Mutabakat Zaptı ve Kira Sözleşmesi tahtında 70,000 Sterlin olan peşinat tutarını tahsil etmemiş ve söz konusu paranın tahsil edilmesi yönünde Belediyeye10 Nisan 2019 tarihli uyarı yazısı gönderme dışında bir işlem yapmamıştır.”

“Gazimağusa Belediyesinin söz konusu taşınmaz mal ile ilgili kira borçlarını zamanında ödemediği gibi Nisan 2019 tarihinden itibaren bahse konu taşınmaz mal ile ilgili hiç ödeme yapmamıştır. Vakıflar İdaresi’nin ise birikmiş kira borçlarını tahsil etme yönünde girişimde bulunmadığı saptanmıştır.”

“Bu itibarla, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Vakıflar İdaresinin genel sevk ve idaresini sorumlu olduğu biçimde veya Yönetim Kurulu yetkilerini Yasa’nın 13’üncü maddesi hükümlerinde belirtildiği şekilde amacına uygun bir şekilde kullanmayarak veya yetkilerini aşarak ilgili Yasa’ya aykırı davranmış ve Vakıflar İdaresinin zarara uğramasına neden olmuştur.”

İftar yemekleri: Mevzuata uygun

Yüksek Denetçi tarafından “Ramazan Ayı boyunca çeşitli bölgelerde halka verilmesi öngörülen iftar yemekleri için 1,500,000 Türk Lirası harcama yetkisinin ihalesiz kullanıldığı” yönünde iddia da araştırıldı. Bu iddiayla ilgili ‘mevzuata uyumlu işlem yapıldığı’ sonucuna varıldı.

Raporda, Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti tarafından karşılanacak olan iftar organizasyonları için 1,500,000 Türk Lirası meblağ ayrıldığına dikkat çekildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu 12 Nisan 2018 tarihli kararla harcamaların nasıl yapılacağının düzenlendiği belirtilen raporda, gerekli ihale süreçlerinin izlendiği, iftar organizasyonu ile ilgili işlemlerin mevzuat çerçevesinde usulüne uygun olarak yapıldığı, bu nedenle bu konudaki şikâyetin yersiz olduğu belirtildi.