Meltem SONAY

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın üye öğretmenler için hazırladığı 2017 yılı ajandası tartışma yarattı.

KTÖS’ün ajandası, farklı kesimlerin ‘ajandalarını’ ortaya çıkardı… KTÖS’ün ajandası üzerinden başlayan tartışma ‘MİLLİYETÇİ DUYGULARI’ kabarttı, siyasi gündem yarattı.

Ajanda’da bazı tarihler ve o tarihlerde meydana gelen olaylar için yapılan açıklamalar bazı kesimlerce TEPKİYLE karşılanırken, bazı kesimlerden de destek gördü. Özellikle milliyetçi kesimlerin büyük tepkisini çeken ajanda ve KTÖS için sosyal medyada kampanyalar başlatıldı, bazı örgütler KTÖS’e siyah çelenk bıraktı.

KTÖS’ün ajandasında bazı tarihler ve o tarihlerde meydana gelen olaylar için yapılan açıklamalar bazı kesimlerce TEPKİYLE karşılanırken, bazı kesimlerdense destek gördü.

Ajanda’dan:

24 Mayıs1958- İnkılapçı Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Fazıl Önder TMT tarafından öldürüldü.

22 Nisan 1962- Avukat Ayhan Hikmet ve Avukat Ahmet Muzaffer Gürkan TMT tarafından Öldürüldü.

15 Kasım 1983- Türkiye’de 12 Eylül Askeri Darbesi’nin generalleriyle anlaşan Rauf Denktaş toplumsal varlığımızı tehlikeye atan ve tüm uluslar arası ilişkilerimizi yok eden hamleyi yaptı. KKTC ilan edildi. Resmi Tatil.

27 Ekim 1957- Rauf Denktaş, İngiliz Sömürge Savcılığı’ndan Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Başkanlığı’na getirildi. 47 yıllık hanedanlık başladı.

23 Nisan İlkokulu öğretmenleri iade etti…

Özellikle milliyetçi kesimlerin büyük tepkisini çeken ajanda ve KTÖS için sosyal medyada kampanyalar başlatıldı, bazı örgütler KTÖS’e siyah çelenk bıraktı. Bazı öğretmenler ajandayı iade etti.

23 Nisan İlkokulu'ndan bir grup öğretmen de üyesi bulundukları KTÖS'e tepki göstererek kendilerine verilen ajandaları geri iade ettiler.

Öğretmenler imzaladıkları yazılı açıklamada, ‘tek taraflı, yanlı ve eksik bilgilerden’ dolayı sendikalarını kınadı. Öğretmenler uygun bulmadıklarını belirttikleri ajandayı sendikaya iade etti.

Eğitim Bakanı ‘Başsavcılık’la görüştüğünü açıkladı… Berova: “Yapılması gereken ne varsa yapılacak”

Eğitim Bakanı ‘Başsavcılık’la görüştüğünü açıkladı… Berova: “Bunu ülkeye yapılan açık bir saldırı olarak değerlendiriyorum. Yapılması gereken ne varsa yapılacak”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, KTÖS’ün 2017 ajandası ile ilgili Başsavcı ile görüşüldüğü ve inceleme sonrası yasal yapılması gereken ne varsa yapılacağını açıkladı.

Berova, ajandaların ülkeye yapılan açık bir saldırı olarak değerlendirdi.

Olayı önceki akşam sosyal medyadan takip ettiğini söyleyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, olayın ülke adına üzücü olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili bir televizyon kanalına açıklama yapan Berova, “Olayı, varlığı ile övündüğümüz KKTC’mize karşı yapılan ve bu varlığın oluşumuna katkı koyan tüm değerlerimize karşı bir saldırı olarak değerlendiriyorum” dedi.

KTÖS ajandaları konusunda Başsavcı ile bizzat sabah bir telefon görüşmesi yaptıklarını açıklayan Berova, “ Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak konuyla ilgili yasal nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi belirleyeceğiz. Sayın Başsavcı ile bizzat ben telefonla görüşerek konunun ivedi olduğunu kendisine ilettim.” dedi.

“Bunu ülkeye yapılan açık bir saldırı olarak değerlendiriyorum”

Berova, bu konuda ne yapılacaksa yapmak konusunda kararlı olduklarını ve hükümet ile de konuyu istişare edeceklerini vurgulayarak, “Çünkü bunu ülkeye yapılan açık bir saldırı olarak değerlendiriyorum” şeklinde konuştu.

Öğretmen camiasında da ajandaların büyük bir tepki topladığının kendilerine iletildiğini ve hatta bazı okullarda ajandaların geri gönderildiğini ifade eden Bakan Berova, ajandanın detaylı incelenip değerlendirmesinin yapılmasının ardından yasal yapılması ne gerekirse onu yapmaktan kaçınmayacağını vurguladı.

KTÖS Genel Sekreteri Elcil ‘Ajanda turnusol kağıdı’ dedi, ‘Karanlık Odaklar’ın rengini belli ettiğini belirtti…

Elcil: “Ajandada YANLIŞ YOK, eksikler var…”

KTÖS’e tepkilerin yeni olmadığına işaret eden Genel Sekreter Şener Elcil, 1986 yılında da o zaman ki Genel Sekreterimiz Turgut Avşaroğlu ‘Kıbrıs Türkleri kendi ayakları üzerinde durmalıdır. Çözüm olduğunda asker gidecektir’ şeklinde bir açıklama yapmış, bugün bize saldıran aynı çevreler ‘KTÖS askeri istemiyor’ diye tepki göstermişti. 2001’de de biz ‘Ankara ne paranı ne memurunu istiyoruz’ dediklerinde yine aynı çevreler bize saldırmıştı. Bunlara alışkınız çünkü bu çevreler KTÖS’e düşmandır” ifadelerini kullandı.

Ajanda’da ‘YANLIŞ OLMADIĞINI’ ifade eden Elcil, Rauf Raif Denktaş’ın, Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümleri gibi bazı eksiklikler olduğunu kaydetti.

KTÖS Genel Sekreteri Elcil ‘Ajanda turnusol kağıdı’ dedi, ‘karanlık odaklar’ın rengini belli ettiğini belirtti… Elcil: “Ajandada YANLIŞ YOK, eksikler var…”

“Ajanda turnusol kağıdı… Karanlık odaklar yüzlerini gösterdi”

KTÖS’e saldıranların faşizan yapılanmaların uzantıları olduğunu belirten Elcil, “Ajanda turnusol kağıdı oldu. Özellikle de müzakerelerin gelinen aşamasında karanlık odaklar yüzlerini göstermeye başladı” şeklinde konuştu.

“Ajanda yanlı bir ajandadır”

Ajandanın sendikanın Yürütme Kurulu’nca hazırlandığını da ifade eden Şener Elcil, “Bu ajanda yanlı bir ajandadır. Sendikanın ideolojileri doğrultusunda hazırlanmış bir ajandadır. Kimseye şirin görünecek değiliz” dedi.

Bu arada ilgili ajandaların da tükendiğini ifade eden Şener Elcil, “Bir baskı daha yapacağız, ajanda tanıtım günü yapıp bu arkadaşlara tanıtacağız” şeklinde konuştu.

“Öğretmenlerin eleştirmeye hakkı vardır”

Ajandaya tepki gösteren KTÖS üyesi öğretmenler olduğu hatırlatılan Elcil “kendi üyelerimizden gelen tepkileri kesinlikle ciddiye alıyoruz. Bu eleştirileri değerlendireceğiz. Ancak dışarıdan gelen eleştirileri dinlemiyorum. Öğretmenlerin eleştirmeye hakkı vardır” dedi.

“Berova işine baksın!.. Eğitimden anlamayan Eğitim Bakanı olarak tarihe geçecek”

Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın Başsavcılık’la görüştüğü ve gerenin yapılacağına dair açıklamaları hatırlatılan Elcil, “Elinden geleni ardına koymasın. Özdemir Berova eğitimden anlamayan Eğitim Bakanı olarak tarihe geçecek. Nereye isterse gitsin. Sendika bir ajanda bile çıkaramayacaksa kapatırım daha iyi” şeklinde konuştu.