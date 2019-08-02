CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman mahkemenin kamudaki hayat pahalılığı ödeneği ile ilgili verdiği karara yönelik eleştirileri yorumladı “Bir kesimi ya da kurumu sorumlu tutarak, hedefe koyarak, toplum içinde bölünmeler yaratarak politika yapma anlayışı geride kalmalı artık” dedi.

İşte Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı:

“Hayat pahalılığı konusundaki karardan sonra mahkemeler eleştirildi önce. Ardından da ülkenin içinde bulunduğu durumdan sendikaları sorumlu tutan açıklamalar geldi. Bir kesimi ya da kurumu sorumlu tutarak, hedefe koyarak, toplum içinde bölünmeler yaratarak politika yapma anlayışı geride kalmalı artık. Bu anlayışın bize ne getirdiği de, bizden ne götürdüğü de açık...”