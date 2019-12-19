CTP Milletvekili Salahi Şahiner, enerji fiyatları ile ekonomik olmaktan çıkan bir durumla karşı karşıya kalındığını belirterek, çok yüksek enerji maliyeti ile karşı karşıya kalındığına işaret etti. Şahiner, bu durumun da hem hane halkını zora soktuğunu, hem de üterim sektörünün ayakta durmasını zorlaştırdığını kaydetti.

Kıb-Tek’in üretim faaliyetleri ve enerji maliyetleri hakkında bilgiler veren Şahiner, mevcut kurulu gücün önümüzdeki dönemde arttırılmasının şart olduğunu, ancak önümüzdeki yöntemin iyi seçilmesi gerektiğini vurguladı.

Üretim maliyetlerinin nasıl ulaştığını da anlatan Şahiner, yapılacak yatırımlarla, fiyatların düşürülmesini şart olduğuna dikkat çekti. “Birincil hedef elektrik maliyetlerini düşürmek” dedi.

Kabloyla elektrik gelmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Şahiner, kabloyla elektrik gelmeden önce ülke olarak maliyetin bilinmesinin gerekliliğine işaret etti.

Ülkeye en uygun sistemin kombine çevirim bir doğal gaz sistemi (LNG) olduğuna işaret eden Şahiner, kaynak yaratılabilirse, kurulum maliyetleri yüksek olmasına karşın bunun ülkeye en uygun sistem olduğunu kaydetti.

Şahiner, bu konuda dünyada var olan örneklere değinerek, elektrik fiyatlarını düşürebilecek mekanizmaların sonuna kadar desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

AKSA konusunda ise Şahiner, AKSA’ya ödenen kira bedeliyle, devletin 3 yıl içinde AKSA’nın kendi jeneratörlerinin parasını ödediklerini söyledi.

Oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda, ülkeyi karanlıkta bırakmamak için mutlaka Kıb-Tek’in kurulu gücünün olması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık bünyesinde bulunan diğer kurumlara da değinen Şahiner, bakanlığın, dış pazar payında etkin olunabilecek bir mekanizmanın oluşturulması için çalışmalar yapması gerektiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, konuşmasında bakanlık bünyesinde yer alan Rekabet Kurulu konusuna ayırdığı bölümde, ekonomik aktivitelerin nasıl olacağının yasa ile belirlendiğini söyledi ve yasa konusunda bilgiler verdi.

Hal Yasası’nın bir an önce komiteye getirilmesinin önemine işaret eden Şahiner, üreticileri üretime döndürebilmek adına Hal Yasası’nın bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtti.

Taçoy: "Elektrikte Mart ayına kadar zam yapılmayacak"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, sabah yaptığı konuşmasında söylemesi gereken her şeyi söylediğini belirterek, göreve geldikten sonra geçirilen yasa ve tüzükler hakkında bilgiler verdi.

Elektrikle Mart ayına kadar zam yapılmayacağını önceden söylediklerini anımsatan Taçoy, sabahki konuşmasında da yer alan ekonomide atılmasını hedefledikleri adımları yineledi.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.