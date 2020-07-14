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“Bir aydan fazla süreye razı olmayız”

“Bir aydan fazla süreye razı olmayız”

Hükümet tarafından planla ilgili alınan “bir aylık ek uzatma süresine itiraz etmediklerini” anlatan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, bunun dışındaki bir uzatmaya onay vermeyeceklerini dile getirdi.

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Hükümet tarafından planla ilgili alınan “bir aylık ek uzatma süresine itiraz etmediklerini” anlatan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, bunun dışındaki bir uzatmaya onay vermeyeceklerini dile getirdi.

Zurnacılar, “Bu plandan mutlu olan görülmüyor, umarım en aza indirilir ve sonlanır” dedi.

Geçen 6 aylık ek sürede kendilerine ulaştırılan herhangi bir çalışma olmadığını kaydeden Zurnacılar, gerekçe olarak Pandemi dönemini sundu.

Zurnacılar, “Bir aylık uzatma süresi istendi. Planda olan bazı noktalarda UBP’nin de önerileri olduğu için ek süre istendi, biz de buna itiraz etmeyeceğimizi belirttik. Bunun dışında herhangi bir süreye razı olmayacağımızı söyledik. Umarım bir an önce sonuçlanır. Bu plandan mutlu olan görülmüyor, umarım en aza indirilir ve sonlanır.  Herhangi bir çalışma bize ulaştırılmadı. 6 aylık sürenin ardından hiçbir çalışma yapılmadı zaten araya Pandemi dönemi girmişti.” dedi.

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