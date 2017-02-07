Aktunçlar’ın kesin ölüm nedenini belirlemek adına İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen doku örnekleriyle ilgili sonuç beklenirken, olayda ismi geçen doktorlar soruşturma ekibine savunmalarını sundu.

Ayşe GÜLER

Geçirdiği ameliyat sonrasında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Anıl Aktunçlar’ın ölümü sonrasında Tabipler Birliği’nin ilgili doktorlar aleyhinde başlattığı soruşturmanın ilk aşaması tamamlandı.

Aktunçlar’ın kesin ölüm nedenini belirlemek adına İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen doku örnekleriyle ilgili sonuç beklenirken, olayda ismi geçen doktorlar soruşturma ekibine savunmalarını sundu.

Soruşturmanın ikinci aşamasında ilgili branşlardan oluşturulan Bilirkişi Kurulu, sunulan raporları inceleyecek, tahkikatını yapacak.

Gerekli inceleme ve araştırma sonrasında da konu Onur Kurulu’nu taşınacak. Ardından da doktorlarla ilgili nihai karar verilecek.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Tabipler Birliği Başkanı Dr Kenan Arifoğlu, ilgili doktorların savunmalarının alındığını söyledi, bu hafta içerisinde oluşturulan Bilirkişi Kurulu’na rapor sunulacağını açıkladı.

RAPORLAR İNCELENECEK… Soruşturmanın ikinci aşamasında ilgili branşlardan oluşturulan Bilirkişi Kurulu, sunulan raporları inceleyecek, tahkikatını yapacak.

Tabipler Birliği Başkanı Dr Kenan Arifoğlu:

İnceleme sonrasında yasalara göre karar verilecek

Tabipler Birliği Başkanı Dr Kenan Arifoğlu, ilgili doktorların savunmalarının alındığını söyledi, bu hafta içerisinde oluşturulan Bilirkişi Kurulu’na rapor sunulacağını açıkladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Arifoğlu, ilgili branşlardan oluşan Bilirkişi Kurulu’nun sunulan raporları inceleyeceğini, gerek duyması halinde de soruşturmayı genişletebileceğini ifade etti.

Yapılacak tahkikatın ardından soruşturmanın kıdemli doktorların yer aldığı Onur Kurulu’na taşınacağını dile getiren Arifoğlu, inceleme sonrasında yasalara göre gereken kararın verileceğini kaydetti.

Arifoğlu, söz konusu yasal prosedürün ilk kez yaşanmadığını, daha önce de buna benzer durumların olduğunu sözlerine ekledi.