Belediyeler Birliği'ndeki görevinden istifa etti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu'nun Belediyeler Birliğinde basın toplantı yapmak istemesi üzerine Belediyeler Birliği'ndeki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Harmancı'nın sosyal medyadan yaptığı duyuru şöyle:

Herhangi bir belediye başkanının özel hayatında karışmış ya da karışmış olabileceği bir suça ilişkin açıklama yapması ve basın toplantısı düzenlemesi kendini ilgilendirir ama bunu belediyeler birliğinde yapması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu vesile ile bu olaydan bir kaç gün önce Belediyeler Birliği asbaşkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığımı belirtmek isterim.