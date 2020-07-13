‘Bedelli açılımı’ için yasaya ivedilik

‘Bedelli askerlik’ açılımı sağlayacak Askerlik Değişlik Yasa Tasarısı’nın Komite’de ivedilikle görüşülmesi onaylandı.

Bakanlar Kurulu’nun Meclis’e sevk ettiği. Tasarı yasallaşırsa, özel statü kapsamında yurt dışında doğup büyüyenler 31 Aralık 2022’ye kadar 1000 STG ödemeleri halinde askerlik görevini yerine getirmiş sayılacak.

Tasarı, yükümlülüklerine yerine getiremedikleri için hak kaybına uğrayanların, belirli bir miktar ödeme yapması ile mükellefiyetlerine yerine getirmelerine imkan sağlanmasını da öngörüyor.

Bunun yası sıra Başbakan Yardımcısı Özersay’ın açıkladığı düzenlemede, yurt dışında eğitim veya çalışma maksadı ile bulunmaları hasebi ile özel statüden yararlananların, 15 günlük hizmetlerini yerine getirdikten sonra, 3 bin STG ödeyerek diğer 15 günü yapmadan mükellefiyeti yerine getirmiş sayılmaları ve özel statüde bedelli askerlik hakkı kazanmış ve 30 gün mükellefiyetleri olanlar, 6 bin STG ödeyerek yerine getirmiş sayılmaları da var.

Tasarı yasallaşırsa;

-1 Ocak 2016 öncesinde yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için hak kaybına uğrayanların, belirli bir miktar ödeme yapması ile mükellefiyetlerine yerine getirmelerine imkan sağlanacak.

-Yurt dışında eğitim veya çalışma maksadı ile bulunmaları hasebi ile özel statüden yararlananlar, 15 günlük hizmetlerini yerine getirdikten sonra, 3 bin STG ödeyerek diğer 15 günü yapmadan mükellefiyeti yerine getirmiş sayılacaklar,

-Özel statüde bedelli askerlik hakkı kazanmış ve 30 gün mükellefiyetleri olanlar, 6 bin STG ödeyerek yerine getirmiş sayılacak.

- Yurt dışında doğup, büyüyüp yaşayanlar, özel statü kapsamına girecek bedelli hakkı bulunanlar, 31 Aralık 2022’ye kadar 1000 STG ödeme yaparak mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılacaklar.