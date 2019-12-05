Baybars İmar Planı’nın bu yıl içerinde bitirilecek şekilde sürecin ilerleyeceğini açıkladı. 48 saat içerisinde gerekli değişikliklerin yapılacağını vurgulayan Bakan Aybars, bugün ilgili belediyelerin ve teknik ekiplerin toplantı yapacaklarını ve o toplantıdan çıkacak sonuç doğrultusunda ilerleyeceklerini belirtti.

Belediyelerin %90 oranında plan ile hem fikir olduklarını da ifade eden Baybars, gelecek olan somut öneriler doğrultusunda değişiklikler yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Hasan Yıkıcı

Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı’nın onaylanmaması üzerine YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bu yılın sonuna kadar imar planını yetiştirmeye yönelik iradelerinin devam ettiğini kaydetti.

İlk oylamada reddedilmesi durumunda 26 Aralık’ta ikinci oylamanın önceden planlandığını ifade eden Baybars, bu süre zarfında planda somut öneriler doğrultusunda bazı değişiklikler yapılabileceği sinyalini verdi.

Dünkü oylamada kabul etmemelerine rağmen, belediyelerin planın %90’nını benimsediklerini belirten Baybars, planı belediyeler ve diğer paydaşlarla birlikte hazırladıklarını vurguladı ve ekledi: “Sonuç bizim için sürpriz olmadı. Daha önce 100 kez toplantı yaptık, eğer topumun menfaatine olacaksa 101’inci kez de toplanırız.”

“Peşkeş söz konusu değil”

Yapılan açıklamalarla ilgili rahatsızlık duyduğu bazı noktalar olduğunu da ifade eden İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bu noktalara açıklık getirdi.

Kamu arazilerinin peşkeş çekildiğine dair iddiaları üzüntüyle takip ettiğini kaydeden Baybars, hiçbir kamu arazisinin özel kişilere peşkeş çekilmediğinin altını çizdi.

Baybars, bölgenin %54’ünün kırsal kalkınma bölgesi olduğu gerçeğinden hareketle, sadece kamu arazilerinin kullanımı ile ilgili kısıtlama getirdiklerini söyledi. Bunun da sadece ihtiyaç olması durumunda kırsal arazilerine, kırsal kesim veya sosyal konut yapılabileceğine dair olduğunu ekleyerek, herhangi bir özel şahsa herhangi bir peşkeşin söz konusu olmadığını söyledi.

Değiştirmeye hazırız

Bakan, Belediyeler’in tarım arazileri konusunda alt yapısı olan tarım topraklarının bireysel konut ihtiyacını karşılamaya yönelik açılım yaptıklarında kendilerine karşı çıkmadıklarını da vurguladı.

Baybars, “belediyelerin kendi bölgelerinde tarım arazilerine bireysel konut yapımına izin vermeyelim noktasında iseler, bunu hemen değiştirmeye hazırız” dedi.

Baybars, “Tarım bakanlığının ve belediyelerin görüşü bu yönde idi. Eğer “Hayır, konut yapımına kapayın” derlerse, biz de bunu yerine getirmeye hazırız” sözlerine ekledi.

Üniversite…

“Haritada yok, planda var”

Baybars İskele bölgesine üniversite yapımının daha önce haritada belirtilmiş olmasına rağmen, sonradan çıkartıldığını hatırlatarak, üniversite için tasarlanan yerin orman arazisi olduğunu ve bundan dolayı haritadan çıkartıldığını söyledi. Buna rağmen planda üniversite yapımına dair madde yerleştirdiklerini ifade eden Baybars, üniversitenin şehirle bütünleşik bir şekilde planda yer aldığını, uygun olan herhangi bir araziye de yapılabileceğinin altını çizdi.

“Kapatın diyorlarsa kaparız”

“Çevre ve altyapıya önem veren bir plan hazırladık” şeklinde konuşan Baybars, “İnşaatların alt yapı ihtiyacı ile ilgili belediyenin yapabileceği her türlü alt yapının yapması ve bunlar hazır olduktan sonra inşaata başlanması koşulunu planlanmayı koyduk. Gerekli alt yapı bittikten sonra inşaat izinleri verileceği kuralını koyduk. Buna rağmen imara kapatın diyorlarsa kapatırız” dedi.

“Sit alanlarının kaldırılması söz konusu olamaz”

İmar planı ile sit alanlarının kaldırılmasının söz konusu olamayacağını da belirten Baybars, Yeniboğaziçi bölgesinde yavaş şehir koşullarına uygun açılımlar yaptıklarını ve fazla bir yapılaşma yoğunluğunun sağlanması durumunda, bölgenin dokusunun bozulacağının altını çizdi.

“Plan bu yıl içinde bitecek şekilde devam edeceğiz”

Baybars planın bu yıl içerinde bitirilecek şekilde sürecin ilerleyeceğini açıkladı. 48 saat içerisinde gerekli değişikliklerin yapılacağını vurgulayan Bakan Aybars, bugün ilgili belediyelerin ve teknik ekiplerin toplantı yapacaklarını ve o toplantıdan çıkacak sonuç doğrultusunda ilerleyeceklerini belirtti.

Baybars belediyeler için: “Belediyelerin açık açık her şeyi konuşmalarını istiyoruz. Somut önerilerini değerlendireceğiz. Bizim amacımız ortak aklı ve toplumsal menfaatleri bulmaktır” dedi.