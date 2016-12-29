Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Basın kartı başvuru süresi uzatıldı
Basın kartı başvuru süresi uzatıldı

Basın kartı başvuru süresi uzatıldı

Basın Kartı Komisyonu, basın kartı için başvuru süresinin 13 Ocak’a kadar uzatıldığını duyurdu.

A+A-

Basın Kartı Komisyonu, basın kartı için başvuru süresinin 13 Ocak’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Basın Kartı Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017-2019 dönemi için yapılacak başvuruların, 13 Ocak Cuma günü saat 12.30’a kadar Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekreterliğine ulaştırılması gerekiyor.

Bu haber toplam 51 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür ve hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ya da cinsiyetçi ve evrensel insan haklarına aykırı ifadeler; ayrıca ırkçı ve barış gazeteciliğine ters yorumlar onaylanmamaktadır.