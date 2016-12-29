Basın kartı başvuru süresi uzatıldı

Basın Kartı Komisyonu, basın kartı için başvuru süresinin 13 Ocak’a kadar uzatıldığını duyurdu.



Basın Kartı Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017-2019 dönemi için yapılacak başvuruların, 13 Ocak Cuma günü saat 12.30’a kadar Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekreterliğine ulaştırılması gerekiyor.