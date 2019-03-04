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BASIN ÇALIŞANLARINA DİKSİYON EĞİTİMİ

BASIN ÇALIŞANLARINA DİKSİYON EĞİTİMİ

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), basın çalışanlarının mesleki kariyerine katkı sağlamak amacıyla diksiyon kursu düzenledi.

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Yayın Yüksek Kurulu (YYK), basın çalışanlarının mesleki kariyerine katkı sağlamak amacıyla diksiyon kursu düzenledi.

YYK’dan verilen bilgiye göre, deneyimli TRT spikeri Gülden Özel’in eğitmenliğinde 2 Mart Cumartesi günü YYK binasında gerçekleştirilen diksiyon kursuna radyo ve televizyonlarda çalışanlar katıldı.

Özel, yaklaşık 2 saat süren eğitim sırasında; radyo ve televizyonlarda sunucular tarafından kullanılan Türkçe’nin, seyirciye ve dinleyiciye daha anlaşılır ve daha iyi bir diksiyonla ulaştırılması için neler yapılması gerektiğini anlattı.

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