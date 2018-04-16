Barış için pedal çevirdiler

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençler dün, Lefkoşa’da bisiklet sürdü. “Barış İçin Pedal Çeviriyoruz” sloganıyla yapılan etkinlikte, barış ve yeniden birleşme mesajı verildi.

“Barış için Pedal Çeviriyoruz” etkinliği düzenleyen organizasyonların ortak açıklaması şu şekilde:



“Bizler, farklı örgütlerin temsilcileri olarak, yeşil hattın her iki tarafındaki gençleri, bizim neslimizin birleşmiş federal bir Kıbrıs’ın temellerini oluşturan bir nesil olması için ortak mücadelemizin saflarına katılmaya çağırıyoruz.



Kıbrıslıları, dışa bağımlılıklarından uzak tutup kendi memleketlerinin efendisi yapacak, ilgili BM kararlarına dayanan, siyasi eşitlik temelinde, tek bir vatandaşlığı, tek egemenliği ve tek uluslararası kimliği olan, iki bölgeli, iki toplumu federal bir çözüm aramaktayız. Bu çerçevede, iki toplumun liderlerinden mevcut müzakere sürecini yeniden başlatmalarını bekliyoruz.



Kıbrıs sorununun çözümü her zamankinden daha acil bir durumdadır. Kırk üç yıl çok fazladır; bölünme ile kabul edilmez statüko halkın bir çözüme ulaşma hedefine daha fazla engel koymakta, buna zemine hazırlamaktadır.



Bu nedenle hepinizi, bugün burada bulunanlar olarak, barışın ve refahın ülkesi çağrımıza katılmaya çağırıyoruz. Birleşik bir Kıbrıs ve barışçıl bir gelecek mücadelesine hepimiz katılalım!





EDON - Birleşik Demokratik Gençlik Örgütü

Proodeftiki Öğrenci Hareketi

TDP Gençlik Örgütü

Sol Hareket

BKP Gençlik Örgütü”



