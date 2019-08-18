Bakanlar Kurulu’dan ‘zeytinyağı ithali’ne izin

Devrim DEMİR

UBP-HP Hükümeti Bakanlar Kurulu, 30 Kasım 2019 tarihine kadar 60 ton dökme zeytinyağı ithal iznini onayladı.

Kararda, 2018 yılında zeytin rekoltesinin düşük olması da gerekçe gösterildi.

2018 yılında zeytin üretiminin az olduğu gerekçesi ile Bakanlar Kurulu’ndan çıkan zeytinyağı ithal iznine Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) destek verdi.

(ZEYSAN) başkanı Ziya Sezey, zeytinyağı ithali için Bakanlar Kurulu’nun geçmişte de iki kez karar aldığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Ziya Sezey, geçen sene ürünün oldukça az olduğunu yerli zeytinin yetip yetmemesinden ziyade önemli olanın raflardaki boşluğun kaçak mallarla doldurulmasının önüne geçilmesi olduğunu kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkanı Ziya Sezey, geçen sene ürünün oldukça az olduğunu, yerli zeytinin yetip yetmemesinden ziyade önemli olanın raflardaki boşluğun kaçak mallarla doldurulmasının önüne geçilmesi olduğunu kaydetti.

ZEYSAN Başkanı Ziya Sezey: “Raflardaki yerimizi korumalıyız”

Bakanlar Kurulu’nun verdiği ithal kararının yerli üreticiyi etkilemeyeceğini ifade eden Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) başkanı Ziya Sezey, Bakanlar Kurulu’nun daha önce iki kez ithal kararı aldığını birincisinde ZEYSAN olarak zamanlama az diye karşı çıktıklarını kaydetti.

Kıbrıs’ın güneyinden kaçak olarak gelen zeytinyağlarının raflardaki boşlukları doldurduğunu ifade ederek, raflardaki yeri korumak adına Bakanlar Kurulunun zeytinyağı ithal kararını desteklediklerini kaydetti.

“Bu yıl ürün oldukça iyi…”

Alınan ithal kararının yerli üreticiyi etkilemeyeceğini kaydeden Ziya Sezey, “Geçen sene fiyat 25-30 TL öngörülmüştü, bu seneki fiyat görüşülecek. Geçen senenin ürünü yok denilecek kadar azdı. Zeytin rekoltesi bu yıl çok yüksek ve bolca ürün var elimizde. İthal kararı ile özellikle Kıbrıs’ın güneyinden gelen kaçak malların piyasada dolaşması engellenecek. İthal kararı yerli üreticiyi etkilemeyecek, önümüzdeki sezon da oldukça bereketli geçecek” dedi.

İthal kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Bakanlar Kurulu 2018 yılında zeytin üretiminin az olduğu gerekçesiyle zeytinyağı ithaline izin verdi. 30 Kasım 2019 tarihine kadar geçerli olacak izin kapsamında geçtiğimiz yıl olduğu gibi Esnaf Zanaatkârlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatif Ltd. Şti’ne 60 ton dökme zeytinyağı ithal izni resmi gazetede yayınlanan kararın ardından uygulamaya girdi.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 2018 üretim yılında zeytin rekoltesinin düşük olması nedeniyle, Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatif Ltd. Şti.'ne EK: 1 'de sunulan "Zeytinyağı ithalatında Uygulanacak Usul ve Esaslar" ile EK:2'de sunulan "Zeytinyağı ithalatında Aranacak Kalite ve Saflık Kriterleri"ne uygun TC veya AB ülkelerinden ithal edilecek zeytinyağının ülkeye girişinde, ithalatın gerçekleştirileceği ülkenin yetkili makamının vereceği sağlık sertifikaları ve akredite olmuş bir laboratuardan alınacak analiz belgelerinin ibraz edilmesi koşuluyla; 60 ton dökme zeytinyağı ithal izni verilmesine ve 30 Kasım 2019 tarihine kadar Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın iznine tabi olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın kayacağı kayıt ve şartlara bağlı olarak ön izin verme konusunda yetkili kılınmasına karar verdi.” İthalatta aranan ve EK:1 diye sunulan usul ve esaslar ise şöyle:



1. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Tarım Dairesi sadece Natürel Sızma Zeytinyağı ve Natürel Birinci Zeytinyağı ithalatına ön izin verecektir.

2. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 'nca ithal edilecek dökme olacak şekilde izin verecektir.

3. Zeytinyağı ithal izni için Ticaret Dairesi'nden ithalatçı belgesi almak koşuldur.

4. TC ve AB ülkelerinden yapılacak ithalatlarda ilgili ülkenin yetkili makamlarından alınacak orijinal Sağlık Sertifikalan (Health Certifıcate) ve akredite olmuş bir laboratuardan alınacak Ek-2'de belirtilen zeytinyağının kalite ve saflık kriterlerine uygunluğunu gösteren orijinal analiz raporlan istenecektir.

5. Tanker ve benzeri büyük kaplardaki zeytin yağının üretim tarihi ve son kullanım tarihi resmi bir belge ile belgelenecektir.

6. Zeytinyağının taşınacağı tanker ve benzeri büyük ambalajlar için ''Zeytinyağı Konulması Uygundur" belgesi (orijinal) istenecektir.

7. İthal edilecek dökme zeytinyağının iç piyasada sunum şekli ve buna ilişkin ayrıntılı kurallar Tarım ve Ticaret Daireleri tarafından belirlenecektir.