Babasını göremedi, doktoru darp etti

Sağlıkta örgütlü 4 sendika Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) olay sonrasında ortak bir açıklama yaparak, orada görevli olan sağlık personellerin 112 acil servis hizmetleri dışında başka hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Güzelyurt’ta evinde rahatsızlanarak ambulansla Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne getirilen bir hastanın yakınları, “hastayı görmelerine engel olunduğu” iddiasıyla görevli doktoru darp etti.

Bugün saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda yakınları ile sağlık görevlileri arasında tartışma yaşandı. Olay esnasında babasının kedisine gösterilmediği gerekçesi ile H.T. (K-37), görevli doktoru darp etti. Görevli doktoru darp eden kadın her yerde aranırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

“Can güvenliğimizin sağlanmadığı yerde görev yapmak mümkün değildir”

Sağlıkta örgütlü 4 sendika, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde sağlık çalışanların dün poliste tutuklu bulunan bir kişinin aile yakınları tarafından darp edildiğini duyurdu, bu duruma tepki gösterdi.

“Can güvenliğimizin bile sağlanamadığı bu ortamda sağlık hizmeti vermek artık mümkün değildir” diyen örgütler Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 112 hizmetleri dışında hiçbir sağlık hizmetinin verilmeyeceğini açıkladı.

4 sendika, olaya karışan ve kamu sağlık çalışanlarını darp eden kişilerle ilgili yasal soruşturma ve cezai işlem başlatılması için Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’ne çağrı yaptı.

Konu ile ilgili açıklama şu şekilde;

25 Ekim 2019 tarihinde Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde görevli hekimler, hemşireler, ambulans şoförleri ve güvenlik görevlisi, poliste tutuklu bulunan bir şahsın yakınları tarafından darp edilmiştir.

Kamu sağlık çalışanları olarak can güvenliğimizin bile sağlanamadığı bu ortamda sağlık hizmeti vermek artık mümkün değildir.

Sağlıkta örgütlü sendikalarımızın aldığı ortak karar doğrultusunda 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 112 hizmetleri dışında hiçbir sağlık hizmetinin verilmeyeceğini ve idarenin güvenlik zaafiyetleri başta olmak üzere kamu sağlık merkezlerimizin eksikliklerini gidermemesi halinde eylemlerimizin artarak devam edeceğini kamuoyuna duyururuz.

Bununla birlikte bahsi geçen olaya karışan ve kamu sağlık çalışanlarını darp eden kişilerle ilgili yasal soruşturma ve cezai işlem sürecinin başlatılması için Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve davet eder; sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz.”

Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri Sendikası (TIP-İŞ)

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES)

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS)

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN)