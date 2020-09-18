Avrupa’dan Kıbrıs’a 968 Milyon EURO

Avrupa Parlamentosu’nun, Avrupa ekonomisini kurtarmak ve yeniden yapılandırmak maksadıyla 21 Temmuz’da kararlaştırdığı 750 milyar Euro’luk kurtarma paketinden Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin alacağı meblağ belli oldu.

Alihtia gazetesi, komisyon tarafından dün yayınlanan, paketin nasıl paylaşılacağına dair verileri aktardı. Buna göre, Kıbrıs hükümeti kurtarma fonundan toplamda 968 milyon Euro alacak. Bu meblağın yüzde 70’i 2021-2022 döneminde, yüzde 30’u da 2023’te kullanabilecek.Ancak bu kaynakla ilgili kuzeyden herhangi bir girişim olmadı ya da Kıbrıslı Türkler için yeni bir adım atılmadı.