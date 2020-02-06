ARUCAD, United Medya’yı ziyaret etti

ARUCAD’da Rektör Yardımcılığı görevini yürüten Doç. Dr. Asım Vehbi ile İletişim Koordinatörü Gizem Kaya, United Medya’yı ziyaret etti. Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı ve Kanal Sim Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu ile bir araya gelen ARUCAD temsilcileri, üniversitenin gelişimine yönelik hedeflerini konuştu.

Asım Vehbi, bölgenin sanat odaklı tek üniversitesi olduklarına dikkat çekerek, çok ciddi bir yapılanma içerisinde olduklarını anlattı, yüksek standartlı eğitim ve öğrenci hedefiyle çalıştıklarını belirtti.