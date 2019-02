Ariana Grande’nin 5. stüdyo albümü “thank u, next” çıktı!

Albüm, şimdiden hit mertebesine ulaşmış ‘thank u, next’, ‘7 rings’ ve ‘imagine’ gibi singlelar dahil 12 şarkıdan oluşuyor. Ariana Grande, “Bu albüm feminen enerjinin, şampanyanın, kahkahanın ve ağlamanın bir toplamı.”

“thank u, next”i dijital platformlar üzerinden hemen dinleyin: https://arianagrande.lnk.to/thank-u-next-album “break up with your girlfriend” için hazırlanan müzik videosu yayınlanmasının üzerinden yalnızca 3 saat geçmesine rağmen 1 milyondan fazla izlenme aldı. Ariana Grande’nin şimdiden senenin en iyileri arasına giren çok konuşulacak albümü “thank u, next”i kaçırmayın!

ARİANA GRANDE’Yİ ADRES MÜZİK OKUYUCULARI İÇİN TANITALIM;

Ariana Grande-Butera d. 26 Haziran 1993 doğumlu, ABD'li oyuncu, şarkıcı. Profesyonel oyunculuğa, 15 yaşında Broadway’de sahne alarak başlamıştır. Nickelodeon'un sitcom dizisi Victorious'ta canlandırdığı Cat Valentine karakteriyle ve yaptığı şarkılarla tanınıyor.

2001 yılında, bir spor müsabakası arasında Amerika'nın bağımsızlık marşını söyledi. Bunun üzerine olumlu tepki gördü. Oyunculuğa 9 yaşındayken, tiyatro oyunlarında sahne alarak başladı. Daha sonra müzik kariyeri için 13 yaşında okuldan ayrılan Ariana Grande 2010 yılının Ağustos ayında “Victorious” dizisinin birinci sezonunun ardından çıkış albümünün hazırlıklarına başlamıştı. Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Katy Perry’den destek alması ise en büyük şansı. Bu arada oynadığı dizi Victorious için müzikal anlamda önemli katkıları olmuştur. Ariana Grande’nin çıkardığı ilk teklisi “Put Your Hearts Up” ismini taşır. Ariana Grande çıkış albümünü ise 3 Eylül 2013 tarihinde çıkarmıştır. Toplamda 13 parçadan oluşan albüm 50 dakika uzunluğundadır. Ariana Grande ikinci albümünün ismi “My Everything” şeklindedir. 22 Ağustos 2014’te çıkardığı 12 parçadan oluşan bu albümün uzunluğu ise 40 dakikadır. Daha sonra 2015'te Noel albümü olan Christmas & Chill'i piyasaya sürmüştür. Kasımda yayınlanan yeni dizisi Scream Queens, Glee ve American Horror Story'nin yapımcıları tarafından hazırlanan bir korku dizisinde yer almıştır. 20 Mayıs 2016'da üçüncü albümü olan Dangerous Woman albümü piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı "Focus" 30 Ekim 2015'te yayımlanmıştır. Toplamda iki Grammy adaylığı, üç Amerikan Müzik ödülü, iki MTV Avrupa Müzik ödülü ve bir MTV Video Müzik ödülü kazandı. Çok kısa zamana sığdırılan 4 albüm ve müzik piyasasında dünya çapında hızlı bir yükseliş. İşte, bu güzel yükselişin adı Adriana Grande!